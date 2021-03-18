Что такое A-Parser? Разбираемся в деталях

10:31 18.03.2021

А-parser представляет собой сервис, разработанный для сео специалистов.

Его возможности позволяют автоматизировать всю рутинную работу. Соответственно, подобные процессы будут осуществлять быстрее и качественнее. Так, представленный сервис включает несколько десятков монопоточных парсеров. Они используются для поиска и обработки данных. Например, они могут применяться для работы с ключевыми словами, видеоматериалами, графическим контентом и так далее. Узнать подробнее о данном сервисе и использолвать его для работы можно здесь https://a-parser.com/a-parser-for-seo/.

Возможности А-parser

Парсеры поисковых систем обладают универсальными возможностями. Они важны для любой сферы работы сое специалиста. Основные возможности следует рассмотреть более детально:

1. Доступен массовый парсинг выдачи. Это облегчает работы со ссылками, сниппетами, а также анкорами. Соответственно, получать качественный контент, отвечающий правилам релевантности поисковых систем, будет гораздо проще;

2.Благодаря парсерам становится возможно получение информации о рекламе, данных из рекламных блоков. При этом пользователи получают сведения о положении рекламного блока на странице его выдачи;

3.Облегчается анализ эффективности использования ключевых слов. Так, парсеры позволяют получать информацию о числе выдачи по тому или иному запросу. Следовательно, сое специалист всегда сможет подобрать оптимальные запросы, которые выведут продукт заказчика в Топ поисковой выдачи;

4.Возможен отбор по стране запроса, тому или иному региону, а также городу. Кроме того, доступно получение данных по домену и используемому языку. Тем самым гео-настройки становятся более эффективными и простыми;

5.Ускоряется и облегчается анализ поисковой выдачи. Так, сервис позволяет получать сведения по дату выдачи для отбора наиболее актуальных результатов;

6.Осуществляется поддержка всех сервисов, которые обеспечивают распознавание. Поэтому, затруднений с капчей, гарантированно не возникнет.

При этом сайт https://a-parser.com/ дает немало преимуществ. Так, представленный сервис А-parser может работать автономно. Пользователи могут задавать задачи по недели и месяцы вперед, формируя нужный график. Масштаб каким-либо образом не ограничен. Доступно создание миллиардов запросов.

При этом проект постоянно обновляется, улучшается. обеспечивается техническая поддержка и администрирование.