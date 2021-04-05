Компания LG прекращает производство смартфонов

Южнокорейская компания LG объявила об отказе от производства смартфонов, сообщает РИА Новости.

Как говорится в заявлении компании, производство мобильных телефонов будет прекращено к 31 июля. Текущий ассортимент продукции можно будет приобрести до указанной даты, некоторые модели телефонов останутся в продаже дольше. 

Также компания продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для уже существующих телефонов в течение определенного периода, который будет "варьироваться в зависимости от региона". 

Отмечается, что компания сфокусируется на производстве компонентов для электромобилей, подключаемых девайсов, умном доме, робототехние, искусственном интеллекте. 

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в заявлении компании.

В LG подчеркнули, что основные технологии, разработанные за "два десятилетия работы мобильного бизнеса" будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.04.2021, 11:48
    Гость: ABCD

    так и "самсунг" отказался от смартфонов, теперь под брендом "самсунг" там будут китайцы рулить смартфонами.

  2. 05.04.2021, 11:44
    Гость: Добрый селянин

    Да просто не покупал никто. В своё время LG точно также прекратила производство теликов и муз. центров, бо ***но откровенное. Ломались в разы быстрее аудио/телетехники других производителей. И здесь такая же фигня. НО ведь со сцены надо уйти красиво, хоть ты и нафиг никому не нужен в пустом зале.

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