Безграничные возможности After Effects

18:56 7.04.2021

Все люди знают программы компании Adobe.

Но мало кто знает о прекрасной модификации этой программы – Adobe After Effects. В этой статье мы расскажем, чем примечательна это вещь.

Что такое After Effects?

After Effects – это программное обеспечение от знаменитой компании Adobe для редактирования материала, создания моушн-графики, анимации и различных спецэффектов. Программа широко используется в телевидении и киноиндустрии, в блогерствве, да и, в общем, во всей мультимедиа сфере. Также при создании трехмерной типографики и в графическом дизайне. АЕ является частью экосистемы Adobe, что упрощает экспорт и импорт материалов из других программ данной корпорации.

Шаблоны для After Effects

Собственно говоря, принцип работы данной системы построен на использовании материала, чтобы добавить его в видео или ролик. Но что же делать, если вам, как исполнителю, дали задание сделать ролик с добавлением AE? Вы можете подумать, что необходимо экстренно осваивать программу, чтобы научиться делать качественный материл с различными спец-эффектами. Спешу порадовать – не нужно мучаться с освоением AE, достаточно скачать нужные шаблоны. Шаблоны для after effects можно найти в разных источниках, но один из самых проверенных сайтов – Hunterae.com.

Почему Hunterae.com?

Проект HunterAE – настоящее потрясение не только для профессиональных видео-дизайнеров, но и для обычных пользователей After Effects.

На hunterae.com можно скачать готовые шаблоны для after effects, Premiere Pro и Final Cut Pro от Apple. На этой платформе независимый пользователь может найти огромное количество стоковых видео, а также интересные анимации из раздела motion graphics.

За компетентность и качественный контент отвечает создатель сайта — профессиональный графический дизайнер и видеомонтажер. На сервисе есть много заготовок для разных программ, основной его темой является After Effects. Существуют такие категории, как инфографика, презентации, иконки; плагины; готовые заготовки; анимация всех отраслей; рекламные материалы.

Есть одно «но!». Скачивать контент с платформы можно только после покупки подписки. Обладая подпиской, вы можете получить доступ практически к безграничному количеству проектов на любой вкус и цвет. Кстати, служба поддержки на этом сайте работает оперативно, поэтому всегда можно получить подсказку или помощь у специалистов.