«Роскосмос» заявил о срыве контрактов из-за санкций США

11:25 12.04.2021

Госкорпорация "Роскосмос" лишилась нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за введенных США санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

По его словам, он лично знает несколько примеров того, когда заказчики хотели бы лететь на российских ракетах, но "из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться".

Как напоминает агентство, в прошлом году под американские санкции попал Ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.

Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.