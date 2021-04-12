«Роскосмос» заявил о срыве контрактов из-за санкций США
Госкорпорация "Роскосмос" лишилась нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за введенных США санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
По его словам, он лично знает несколько примеров того, когда заказчики хотели бы лететь на российских ракетах, но "из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться".
Как напоминает агентство, в прошлом году под американские санкции попал Ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.
Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сколько это всё можно терпеть? Верните советскую Родину!
Интересно - американцы назначают санкции, исходя из своих интересов. Наши в ответ, в лице того же самого Роскосмоса, в ответ только скрипят зубами. А возможные контрсанкции от них - это, надо же, потеря аж трети годовой прибыли, настоящая катастрофа. Психология нищебродов - те считают как им выгодно, и чихали они на финансовую составляющую. А эти все о своей прибыли пекутся. Это вам все-таки не продуктовые контрсанкции вводить на сыры, окорока и яблоки, который народ оплатит. И которые сколь угодно можно продлевать без ущерба для собственной прибыли. Это затрагивает уже собственный бизнес, понимаешь.
Хорошая отмазка для Рагозина. Нет запусков, нет денег. Нет денег, нет российской космонавтики.
Совсем запутались и народ запутали,то радуются и гордятся нашим импорто замещением и неработающими санкциями США,то ноют как побитые бобики .Вы уж разберитесь,а то скоро новые на подходе за внешнюю и внуиреннюю мудрую политес готовы.
Ты про какие цены то разглагольствуешь?