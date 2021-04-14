Все, что вы не знали о печатных платах. Самые тонкие нюансы

09:22 14.04.2021

Человечество впало с эпоху технократизма, технологии окружают нас повсюду.

Нельзя сказать, что это хорошо, стоит воспринимать этот факт как данность. В связи с этим, довольно остро встает вопрос о починке тех или иных устройств. Благодаря этому историческому процессу – появлению новых технологий, образовываются новые профессии – электромеханики, специалисты по обслуживанию и ремонту техники. В этой статье мы поговорим немного об электронике и затронем важный объект, на основе которых работает 70% устройств – печатная плата.



Что такое печатная плата?

Печатная плата – это пластина, которая состоит за диэлектрика (вещество, которое плохо проводит ток), на поверхности пластины находятся либо электронная схема, либо электропроводящие компоненты.

Сферы применения печатных плат

Собственно говоря, печатные платы применяются практически во всех устройствах, которое хоть как-то себя позиционируют как электроника. На сегодня создание печатных плат и их применение обусловлено рядом преимуществ.

Встретить печатные платы можно в электронике, предназначенной для автомобилей, в камерах цифрового формата, в медицине – приборы, а также печатные платы незаменимы в создании военной технике.

Основные виды печатных плат

1. Многослойные печатные платы;

2. Сложные печатные платы;

3. Печатные платы на металлической основе. Наиболее распространены платы, у которых встроены SMD-светодиоды;

4. Печатные платы СВЧ. Изготавливаются либо из политетрафторэтилена (тефлон, фторопласт), но бывает также из материалов без применения данного компонента;

5. Печатные платы для светодиодных конструкций. Материалы, из которых изготавливаются такие платы, должны обладать определенными характеристиками. В первую очередь: маска, излучающая белый свет, должна иметь характерные оптические параметры, а еще там есть металлическая основа с низким световым сопротивлением;

6. HDI печатные платы – те, что обладают высокой степенью сопротивления;

7. Силовые печатные платы, используемые в силовой электронике. Грубо говоря, они способны выдерживать высокие токи;

8. Бессвинцовые печатные платы. Из названия понятно, что такие платы не содержат никаких соединений, веществ и так далее, содержащих свинец. Это связано с безопасностью окружающей среды и с директивами различных инстанций.

Собственно говоря, печатная плата – это то, без чего не будет работать конкретное устройство. Изготовление печатной платы – это целая наука, потому что каждая электросхема, каждый элемент в этой цепочке очень важен. Такая точечная работа может выполняться только профессиональными электромеханиками.

