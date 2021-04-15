Минцифры запустит в России приложение «ГосДоки»

17:59 15.04.2021

В июне текущего года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено запустить в тестовом режиме мобильное приложение «ГосДоки», предназначенное для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде.

«Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "ГосДоках" всегда будут актуальными», - говорится в сообщении ведомства.

Проект «ГосДоки» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Стоимость разработки мобильного приложения должна составить до 50 млн рублей.