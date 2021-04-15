Минцифры запустит в России приложение «ГосДоки»
В июне текущего года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено запустить в тестовом режиме мобильное приложение «ГосДоки», предназначенное для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде.
«Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "ГосДоках" всегда будут актуальными», - говорится в сообщении ведомства.
Проект «ГосДоки» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Стоимость разработки мобильного приложения должна составить до 50 млн рублей.
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мобильное приложение «ГосДоки», предназначенное для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде
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Видимо, все умные пошли плитку перекладывать.
За 21 года ударного построения цЫфровой экономики не создано
ни своей операционной системы, ни своей конкурентоспособной СУБД, ни ...
Нет своей платформы для построения цифровой экономики. Как нет и простой экономики!
идиотское, как сайт госуслуги?