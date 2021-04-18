Хостинг и домен: разбираемся в терминах

12:52 18.04.2021

В мире высоких технологий, где важнейшую роль играет Интернет, нужно хоть малейшее понимание в сфере терминов IT.

В этой статье мы расскажем вам чем отличается домен от хостинга, какие виды хостингов существуют и какую функцию они несут. Ознакомиться более подробно с услугами, которые оказывают хостинговые сервисы можно на сайте https://rigweb.ru

Что такое хостинг?

Хостинг – это услуга, которую предоставляют хостинговые платформы, она нужна для того, чтобы иметь возможность опубликовать свой сайт непосредственно на просторы Интернета. Грубо говоря, когда происходит процесс привязки хостинговой услуги, заказчик получает место на сервере. На этом сервере можно хранить данные, которые служат помощником для реализации грамотной системы функционирования сайта.

Что такое сервер?

Сервер – это не просто название, а реальный (физический) компьютер, который характеризуется непрерывной работой. Это нужно для того, чтобы сайты были в доступе постоянно, и любой желающий мог в свободном доступе перейти на ваш сайт.

Какие задачи выполняет хостинг?

1. Поддержка SSL/TLS сертификатов;

2. Проверка статистики посещений;

3. Указание пользовательских страниц ошибок;

4. Поддержка языков программирования и скриптов, таких как PHP, CGI, Perl, Python, Microsoft ASP, ASP.NET, SSI;

5. Дополнительные права на запись/редактирование (Windows). Эта опция позволяет веб-приложениям использовать файловые базы данных (например, Jet), расположенные в корне папки httpdocs или httpsdocs;

6. Разрешение пользователям использовать собственные скрипты;

7. Автоматизированное создание бэкапов (резервных копий данных);

Различные типы хостинга

1. Общий хостинг. Про него хочется рассказать побольше, ведь это самый распространенный вид хостинга. Он идеально подходит для создания небольших сайтов-проектов.

2. VPS

3. Облачный

4. WordPress

5. Выделенный

Разница между хостингом сайтов и доменными именами

Нужно понимать, что хостинг и домен – это термины, определяющие место нахождения сайта в Интернете. Хостинг дает возможность и необходимое пространство для хранения вашего сайта в Интернете, а домен отвечает за его онлайн адрес (.ru,.com и прочее). Грубо говоря, домен – это просто имя сайта.

Их объединяет то, что и хостинг, и домен арендуются, поэтому каждый месяц или год (в зависимости от хостинговой компании), заказчику приходится платить определенную сумму.

