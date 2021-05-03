Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в космической отрасли
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве по исследованию и использованию космоса в мирных целях. Документ утвердил совместные направления деятельности, пишет «Коммерсант».
«Меморандум о взаимопонимании открывает дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества в области космической деятельности,— приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.— Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран».
«Меморандум предоставляет прекрасную возможность для реализации долгосрочных целей и стратегии развития NSSA (Национального агентства космических наук.— ред.), поскольку госкорпорация "Роскосмос" является одной из ведущих космических организаций мира»,— приведены также слова председателя совета директоров NSSA, министра транспорта и связи Королевства Бахрейн Камаля бен Ахмеда Мухаммеда.
На выступлении по случаю Дня космонавтики 12 апреля — 60-летия первого полета человека в космос — Дмитрий Рогозин сказал, что космическая отрасль на пороге больших перемен, среди которых лунная экспедиция. Рогозин заявил о большом числе стран, желающих сотрудничать с Россией в этом направлении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а я и не знал что корабль Маска Спейс-Х летает на российских движках Спасибо Просветил
"неинтересно ни одному космическому агенству"
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Оно понятно, что неинтересно. При том что стянули всю документацию в США, двигатель они так и не сделали. Для этого нужны мозги а не псакинг.
Т.е. там не знают того, в чем Вы уверены? Хорошую характеристику Вы им придумали.
Бахрейн вложит 1 доллар , а Россия миллион, вот вам и совместное сотрудничество.
тоже попилить свой бюджет хотят, а тут такой повод, пусть и не существующий.