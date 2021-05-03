Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в космической отрасли

Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве по исследованию и использованию космоса в мирных целях. Документ утвердил совместные направления деятельности, пишет «Коммерсант».

«Меморандум о взаимопонимании открывает дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества в области космической деятельности,— приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.— Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран».

«Меморандум предоставляет прекрасную возможность для реализации долгосрочных целей и стратегии развития NSSA (Национального агентства космических наук.— ред.), поскольку госкорпорация "Роскосмос" является одной из ведущих космических организаций мира»,— приведены также слова председателя совета директоров NSSA, министра транспорта и связи Королевства Бахрейн Камаля бен Ахмеда Мухаммеда.

На выступлении по случаю Дня космонавтики 12 апреля — 60-летия первого полета человека в космос — Дмитрий Рогозин сказал, что космическая отрасль на пороге больших перемен, среди которых лунная экспедиция. Рогозин заявил о большом числе стран, желающих сотрудничать с Россией в этом направлении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.05.2021, 23:20
    Гость: алексу

    а я и не знал что корабль Маска Спейс-Х летает на российских движках Спасибо Просветил

  2. 03.05.2021, 22:31
    Гость: Alex203

    "неинтересно ни одному космическому агенству"
    *
    Оно понятно, что неинтересно. При том что стянули всю документацию в США, двигатель они так и не сделали. Для этого нужны мозги а не псакинг.

  4. 03.05.2021, 19:59
    Гость: Николай

    Бахрейн вложит 1 доллар , а Россия миллион, вот вам и совместное сотрудничество.

  5. 03.05.2021, 19:38
    Гость: Американские генералы

    тоже попилить свой бюджет хотят, а тут такой повод, пусть и не существующий.

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