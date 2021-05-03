Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в космической отрасли

15:14 3.05.2021

Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве по исследованию и использованию космоса в мирных целях. Документ утвердил совместные направления деятельности, пишет «Коммерсант».

«Меморандум о взаимопонимании открывает дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества в области космической деятельности,— приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.— Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран».

«Меморандум предоставляет прекрасную возможность для реализации долгосрочных целей и стратегии развития NSSA (Национального агентства космических наук.— ред.), поскольку госкорпорация "Роскосмос" является одной из ведущих космических организаций мира»,— приведены также слова председателя совета директоров NSSA, министра транспорта и связи Королевства Бахрейн Камаля бен Ахмеда Мухаммеда.

На выступлении по случаю Дня космонавтики 12 апреля — 60-летия первого полета человека в космос — Дмитрий Рогозин сказал, что космическая отрасль на пороге больших перемен, среди которых лунная экспедиция. Рогозин заявил о большом числе стран, желающих сотрудничать с Россией в этом направлении.