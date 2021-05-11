Xiaomi запатентовала смартфон в форме колонки со скручивающимся экраном

В Сети появился новый патент компании Xiaomi, в котором описывается конструкция смартфона, внешне напоминающего умную колонку. Также данное мобильное устройство будет оснащаться раскручивающимся гибким экраном.

Как видно на изображении, смартфон имеет несколько камер, а экран располагается внутри устройства. При необходимости, его можно вытянуть сбоку.


Фото с сайта letsgodigital.org

Также стоит заметить, что снизу смартфон оснащается большим динамиком. Вероятно, это действительно позволит использовать смартфон как колонку.

Выйдет ли когда-либо данное устройство на рынок пока неизвестно.

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