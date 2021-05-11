В США запретили создавать неподконтрольную цензуре социальную сеть

19:04 11.05.2021

Проживающий в Лас-Вегасе инвестор Василий Оксенюк рассказал, что планировал создать в США социальную сеть, которая была бы неподконтрольна цензуре, но американские банки помешали ему это сделать.

«На фоне последних событий вокруг фейсбука, с его скандальными историями про цензуру, блокировками учетных записей, странными алгоритмами и прочими не радостными новостями, решили мы с группой единомышленников создать социальную сеть в которой все эти безобразия в принципе бы не могли существовать», - написал Оксенюк на своей странице в Facebook.

Также он рассказал, что с единомышленниками уже была разработана концепция соцсети, техническое задание и зарегистрирована корпорация в Неваде. Также им нужно было открыть банковский счёт в местном банке, но после оформления заявки, Оксенюку позвонили из банка и заявили, что вынуждены закрыть счёт.

«Это не наше решение, нам рекомендовали не открывать счета компаниям, которые занимаются разработкой и развитием социальных сетей. <...> Спрашиваю, дескать, кто рекомендовал, что за проблема с социальными сетями ну и так далее. В итоге просто сослались на то, что они частная компания и по договору имеют право закрыть счёт без объяснения причин», - рассказал Оксенюк.

При этом он также заметил, что недавно все банки США категорически отказывались открывать счета для криптовалютных компаний, но с этого года, по его словам, «они наперегонки побегут открывать счета не только в классическом варианте, но и в крипте».