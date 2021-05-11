В США запретили создавать неподконтрольную цензуре социальную сеть
Проживающий в Лас-Вегасе инвестор Василий Оксенюк рассказал, что планировал создать в США социальную сеть, которая была бы неподконтрольна цензуре, но американские банки помешали ему это сделать.
«На фоне последних событий вокруг фейсбука, с его скандальными историями про цензуру, блокировками учетных записей, странными алгоритмами и прочими не радостными новостями, решили мы с группой единомышленников создать социальную сеть в которой все эти безобразия в принципе бы не могли существовать», - написал Оксенюк на своей странице в Facebook.
Также он рассказал, что с единомышленниками уже была разработана концепция соцсети, техническое задание и зарегистрирована корпорация в Неваде. Также им нужно было открыть банковский счёт в местном банке, но после оформления заявки, Оксенюку позвонили из банка и заявили, что вынуждены закрыть счёт.
«Это не наше решение, нам рекомендовали не открывать счета компаниям, которые занимаются разработкой и развитием социальных сетей. <...> Спрашиваю, дескать, кто рекомендовал, что за проблема с социальными сетями ну и так далее. В итоге просто сослались на то, что они частная компания и по договору имеют право закрыть счёт без объяснения причин», - рассказал Оксенюк.
При этом он также заметил, что недавно все банки США категорически отказывались открывать счета для криптовалютных компаний, но с этого года, по его словам, «они наперегонки побегут открывать счета не только в классическом варианте, но и в крипте».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Старперы по обеим сторонам океана осознали, что теряют контроль, ну и начали запрещать все чего не понимают, соцсети, да и вообще любые объединения. Только им это не поможет, они все равно помрут и мир изменится.
надо брать пример с умных и внедрять и у нас все то же самое. И прогрессивную шкалу налогов Байден увеличил, и помощь людям раздают, и границы закрыл для всех, а не как у нас только для нищих. А буржуи зажравшиеся все летают к своим семьям, на свои виллы.
В пиндостанище зреет 4 -тый рейх. Скоро новый нюрнберг на территории пиндостанища.
Очень правильное поведение правительства думающего и заботящегося о перспективе существования государства. А вот про Россию такого не скажешь. Тут всякая шваль в медиапространстве творит что хочет, постоянно разрушая основы государственности. Но нынешняя российская "элита" толи от тупости своей толи от продажности ничего с этим делать не желает, приближая очередное крушение.
Свобода!