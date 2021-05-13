Крупные иностранные IT-компании обяжут открывать российские филиалы

12:39 13.05.2021

Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

Как отмечает агентство, данная норма включена в разрабатываемый законопроект о регулировании зарубежных IT-компаний.

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - приводит ТАСС слова Хинштейна.

Депутат отметил, что обязанность IT-гигантов открывать представительства в России облегчит российским надзорным органам работу и диалог с этими компаниями, многие из которых "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства", например, не блокируя запрещенную в России информацию. В нынешней ситуации предъявить нарушителям претензии почти невозможно, отметил он, уточнив, что российские "дочки" холдингов, "не несут никакой ответственности за действия и политику" головных структур.

В случае отказа крупных иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в РФ, их могут ждать санкции в виде запретов на размещение рекламы и денежные переводы от россиян.

"Чтобы это требование [открывать в РФ представительства] не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа)", - добавил Хинштейн.

Хинштейн заверил, что предложенные меры не ущемят интересы российских пользователей и не лишат их возможности работать с этими ресурсами.