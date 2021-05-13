Крупные иностранные IT-компании обяжут открывать российские филиалы
Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.
Как отмечает агентство, данная норма включена в разрабатываемый законопроект о регулировании зарубежных IT-компаний.
"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - приводит ТАСС слова Хинштейна.
Депутат отметил, что обязанность IT-гигантов открывать представительства в России облегчит российским надзорным органам работу и диалог с этими компаниями, многие из которых "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства", например, не блокируя запрещенную в России информацию. В нынешней ситуации предъявить нарушителям претензии почти невозможно, отметил он, уточнив, что российские "дочки" холдингов, "не несут никакой ответственности за действия и политику" головных структур.
В случае отказа крупных иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в РФ, их могут ждать санкции в виде запретов на размещение рекламы и денежные переводы от россиян.
"Чтобы это требование [открывать в РФ представительства] не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа)", - добавил Хинштейн.
Хинштейн заверил, что предложенные меры не ущемят интересы российских пользователей и не лишат их возможности работать с этими ресурсами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сам себе диагноз поставил или, как говорится, саморазоблачился. Теперь все знают кто твои кумиры. А ведь с кем поведёшься от того и наберёшься. В разведку с такими ходить опасно и даже рядом стоять не рекомендуется. Полученным результатом я доволен.
Заставить регистрироваться иностранные IT-компании в России никакими Законами невозможно. Это ржание Сивой Кобылы!! И те, кто это придумывает - слабые и больные люди. Мы ведь сейчас ни в какой международный суд подать ничего не можем. Ни на кого, ни за что. Почему?? Потому что наше руководство перестало жить буквой Закона. И даже не столько вне пределов страны, сколько внутри страны. Ну в свете последних событий в мире и отношения к нам остальной части света додумались о - приоритетах Российского Судебного корпуса. ну заявились и что?? В наш справедливый Суд побежали обиженные со всего мира?? Нет. И не придут. Ты тут можешь на пупке плясать и выносить приговоры, но исполнить их некому и возможности восстановить справедливость нету. А пригласить или заставить кого-то у нас регистрироваться для того, чтобы наш Справедливый Суд их судил??!!!! Ну вот как можно назвать этих лиц, придумавших такой Закон???? Я даже теряюсь в определении. Наверное таких ещё пока нет в обиходе. тут даже наш ядрёный мат не поможет. Так далеко побежали эти ребята в своих любовных порывах вылизывания задниц властей.
ни какие стрелки все вместе взяте не убьют сотни тысячь людей, а чиновники это делают в легкую и ежегодно.
Уйдут и скатертью дорога.
Ну, и зачем мне это надо? Филиал надо содержать, а на чем он будет зарабатывать? Впрочем, если российское правительство возьмёт на себя финансирование его содержания, то почему бы и нет? Наберем местных на достойную зарплату (маленьких мы не платим, не солидно), и пусть сидят в офисе с умным видом.