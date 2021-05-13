Крупные иностранные IT-компании обяжут открывать российские филиалы

Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

Как отмечает агентство, данная норма включена в разрабатываемый законопроект о регулировании зарубежных IT-компаний.

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - приводит ТАСС слова Хинштейна.

Депутат отметил, что обязанность IT-гигантов открывать представительства в России облегчит российским надзорным органам работу и диалог с этими компаниями, многие из которых "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства", например, не блокируя запрещенную в России информацию. В нынешней ситуации предъявить нарушителям претензии почти невозможно, отметил он, уточнив, что российские "дочки" холдингов, "не несут никакой ответственности за действия и политику" головных структур.

В случае отказа крупных иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в РФ, их могут ждать санкции в виде запретов на размещение рекламы и денежные переводы от россиян.

"Чтобы это требование [открывать в РФ представительства] не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа)", - добавил Хинштейн.

Хинштейн заверил, что предложенные меры не ущемят интересы российских пользователей и не лишат их возможности работать с этими ресурсами. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 20:29
    Гость: В.В.

    Сам себе диагноз поставил или, как говорится, саморазоблачился. Теперь все знают кто твои кумиры. А ведь с кем поведёшься от того и наберёшься. В разведку с такими ходить опасно и даже рядом стоять не рекомендуется. Полученным результатом я доволен.

  2. 13.05.2021, 19:43
    Гость: Папа

    Заставить регистрироваться иностранные IT-компании в России никакими Законами невозможно. Это ржание Сивой Кобылы!! И те, кто это придумывает - слабые и больные люди. Мы ведь сейчас ни в какой международный суд подать ничего не можем. Ни на кого, ни за что. Почему?? Потому что наше руководство перестало жить буквой Закона. И даже не столько вне пределов страны, сколько внутри страны. Ну в свете последних событий в мире и отношения к нам остальной части света додумались о - приоритетах Российского Судебного корпуса. ну заявились и что?? В наш справедливый Суд побежали обиженные со всего мира?? Нет. И не придут. Ты тут можешь на пупке плясать и выносить приговоры, но исполнить их некому и возможности восстановить справедливость нету. А пригласить или заставить кого-то у нас регистрироваться для того, чтобы наш Справедливый Суд их судил??!!!! Ну вот как можно назвать этих лиц, придумавших такой Закон???? Я даже теряюсь в определении. Наверное таких ещё пока нет в обиходе. тут даже наш ядрёный мат не поможет. Так далеко побежали эти ребята в своих любовных порывах вылизывания задниц властей.

  3. 13.05.2021, 18:41
    Гость: ни

    ни какие стрелки все вместе взяте не убьют сотни тысячь людей, а чиновники это делают в легкую и ежегодно.

  5. 13.05.2021, 18:00
    Гость: IT-компания

    Ну, и зачем мне это надо? Филиал надо содержать, а на чем он будет зарабатывать? Впрочем, если российское правительство возьмёт на себя финансирование его содержания, то почему бы и нет? Наберем местных на достойную зарплату (маленьких мы не платим, не солидно), и пусть сидят в офисе с умным видом.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
© KM.RU, Алексей Белкин
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
«Казанский стрелок» считал себя богом и озвучивал планы «убивать биомусор»
К атаке на Израиль привели арабские хитрости
Избранное
Голем транзита и «околонуля» выборов
«Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие»
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
«Советская Армия была готова выполнить любой приказ по сохранению Советского Союза. Но такого приказа не поступило»
Польза физической активности: почему важно поддерживать физическую активность, сидя дома
Застенчивость - болезнь роста
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК
День Победы и «мягкая сила» России
Как научиться общаться с людьми?
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
Рецепты домашних масок для лица