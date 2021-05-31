Московская ливнёвка: секреты устройства

19:11 31.05.2021

Несколько раз в году в Москве выпадают особенно мощные или затяжные ливни, которые могут на некоторое время стать серьёзным испытанием для коммунальной инфраструктуры города.

И это невзирая на полную исправность водосточной системы и ее соответствие инженерным расчётам. Каковы же причины больших луж на отдельных улицах? Как работает ливневая система и какие меры можно предпринять для улучшения водоотведения? Давайте разберемся.

Для нас, простых обывателей, ливневый сток — это чугунные решётки вдоль дорог. Но под неприметной решёткой столичной ливнёвки скрывается гигантский комплекс подземных городских коммуникаций общей протяжённостью свыше 8000 км. Это вместительные камеры дождеприёмников, и водосточные трубы, и огромные подземные коллекторы. Зачастую мы даже не задумываемся, что расположение каждой водосточной решетки выверено с учетом множества факторов (площадь водосбора, уклон улицы). Каждый дождеприёмный колодец установлен таким образом, чтобы ливнёвка принимала максимальное количество выпавших на улицу осадков и справлялась с возложенными на неё задачами даже в сильную непогоду. Чтобы вся городская ливневая система работала без сбоев, сотрудники «Мосводостока» круглогодично обслуживают её и очищают от листвы, веток, снега, наледи, мусора и грязи. Прежде, чем попасть из коллекторов в московские реки, вся сточная вода проходит тщательную очистку на специальных очистных сооружениях и только после этого возвращается в природную экосистему.

Ливнёвка, как и лимфатическая система организма человека, находится в постоянном тонусе. Весь комплекс инженерных сооружений поддерживается в исправном техническом состоянии и всегда готов принять, транспортировать и очистить внушительный объём атмосферных осадков. Но чем же объяснить подтопления, периодически возникающие во время обильных затяжных ливней? Водосточная система Москвы изначально проектировалась с запасом пропускной способности. Именно поэтому мы наблюдаем большие скопления воды всего 5-8 дней в году, а не после каждого сильного дождя. Система устроена рационально - с точки зрения инженерии глупо закладывать слишком уж избыточный запас мощности, который будет простаивать 360 дней в году, занимать огромные пространства под землёй и требовать гигантских затрат в обслуживании. Так же, как человеческий организм не содержит в себе сосудов и капилляров толщиной с палец на случай, если мы вдруг решим выпить 4 литра воды за раз, ливневая система не содержит в своём составе лишних и малоиспользуемых инженерных структур. Будем честны — те немногие случаи, когда вода после ливней становится препятствием для проезда автотранспорта, происходят после выпадения поистине аномального количества осадков: всего за пару часов с неба может обрушиться месячная норма. Готовить и без того гигантскую систему водоотведения к подобным сценариям — значит увеличивать и без того объёмные коллекторы, местами достигающие 3,5 метра в высоту (почти как тоннель метро). Кое-где придётся проложить более широкие водосточные трубы. И это в условиях плотной городской застройки и других подземных коммуникаций.

Поэтому во время аномальных тропических ливней локальные скопления воды по-прежнему будут происходить, особенно в естественных низинах Москвы. Таких пониженных мест около 50. Проходя через город, ливень может сбросить максимальное количество осадков только в нескольких из этих мест. По этим адресам еще до дождя расставляется специальная техника «Мосводостока», специалисты которого заблаговременно знают о направлении и силе ливня и готовы оперативно откачать излишки воды на улице.

Но даже если бурные потоки воды после дождя не исчезают сразу под землей, а образуют лужу — это нормально. Ливневая система справится со всем объемом осадков. Кроме временного затруднения движения пешеходов и транспорта временная локальная задержка воды не несёт никакой опасности для коммуникаций. Вода непременно уйдёт, просто на это потребуется чуть больше времени, чем во время обычных дождей. Не стоит из-за этих явлений недооценивать инженерную сложность и пропускную способность всей системы московской ливнёвки. Она спроектирована грамотно и выполняет поистине гигантский объём работы для того, чтобы на московских улицах всегда было сухо.