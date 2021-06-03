Компания из Удмуртии представила на ПМЭФ-2021 Face ID для коров

21:16 3.06.2021

На Петербургском международном экономическом форуме компания из Удмуртии представила интеллектуальную систему SAIC для идентификации животных по технологии Face ID. Также данная система позволяет оперативно управлять производственными процессами в сельском хозяйстве.

«По словам руководителя проекта, генерального директора ООО "СТСХ" Алексея Сафиулина, SAIC – это приложение для смартфона, которое будет распознать животных по рисунку носа (дерматоглифическому узору). Он уникален у каждого животного и не меняется в течение жизни», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-служба главы правительства республики.

При этом сам Сафиулин считает, что потенциальный объем пользователей системы очень велик, так как только в России поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 18,9 млн. Он также отметил, что заказчиками могут быть как частные фермы, так и крупные сельхозпредприятия.

«Система также может стать технологией для создания общей базы данных коров России», - добавил Сафиулин.