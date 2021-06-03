Компания из Удмуртии представила на ПМЭФ-2021 Face ID для коров

На Петербургском международном экономическом форуме компания из Удмуртии представила интеллектуальную систему SAIC для идентификации животных по технологии Face ID. Также данная система позволяет оперативно управлять производственными процессами в сельском хозяйстве.

«По словам руководителя проекта, генерального директора ООО "СТСХ" Алексея Сафиулина, SAIC – это приложение для смартфона, которое будет распознать животных по рисунку носа (дерматоглифическому узору). Он уникален у каждого животного и не меняется в течение жизни», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-служба главы правительства республики.

При этом сам Сафиулин считает, что потенциальный объем пользователей системы очень велик, так как только в России поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 18,9 млн. Он также отметил, что заказчиками могут быть как частные фермы, так и крупные сельхозпредприятия.

«Система также может стать технологией для создания общей базы данных коров России», - добавил Сафиулин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.06.2021, 23:19
    Гость: буратино

    По рисунку носа? Гениально! Теперь можно наряду с коровами и армян отслеживать онлайн.

  2. 03.06.2021, 22:42
    Гость: однозначно

    Крайне интересная тема,даже для лиц никакого отношения к этому не имеющего!Интересно ,"SAIC – это приложение для смартфона, которое будет распознать животных по рисунку носа№ ,какова будет цена этого приложения?

  3. 03.06.2021, 22:32
    Гость: Рассвет

    А почему только коров??
    А что с козлами делать, например Кремлёвскими?? Баранами, опять же??
    Ну кто ж в таких делах забывает про Стерхов, Сурков и Лемингов???
    Извиняюсь, забыл про Уссурийских тигров и Тувинских снежных барсов.

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