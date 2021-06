Штабелер - как выбрать, что это такое, характеристики и назначение, описание с фото

12:45 18.06.2021

Штабелер выполняет задачи по укладке штабелями, то есть последовательно устанавливает груз один на верх другого, ярусами.

Незаменимое оборудование на складах и в сфере грузоперевозок.

Вилочный погрузчк применяют для выполнения некоторых аналогичных задач, но спектр возможностей штабелеров по укладке шире.

Как выбрать штабелер, на что ориентироваться и обращать внимание

При выборе грузоподъемного, штабелирующего оборудования определяют будущие характеристики, которые должны быть присущи устройству.

Лишний набор опций, которые не нужны при достижении необходимых целей отражаются в цене. Поэтому, для оптимизации затрат, этап определения задач является важным.

Проще всего получить консультацию в компании, которая занимается поставкой аналогичного оборудования.

Видов и моделей штабелеров несколько десятков. Они имеют общее назначение, но различны по дополнительному функционалу и мощностным возможностям. Ниже приведены основополагающие параметры, исходя из определения которых делается выбор.

Основные характеристики

При определении необходимых функций, есть еще характеристики, которые отражаются на КПД погрузочной техники, и как следствие всего отдела по штабелитрованию (распределению) груза.

Параметры, которые необходимо учитывать:

Ширина рабочего прохода определяет необходимый радиус разворота техники. Характеристика с приведением параметров включает размеры с учетом поддона вдоль вил – 800*1200 и поперек – 1000*1200.

Грузоподъемность, в то числе остаточная, которая приходится на максимальную высоту подъема мачты. По этому при выборе необходимо соотносить максимальный вес груза и подъем на максимальную высоту и определять исходя из этих условий необходимую грузоподъемность.

Аккумуляторы влияют не только на длительность работы, но и на остаточную грузоподъемность.

Высота "на свету", размеры каретки, скорость подъема и другие параметры важны для правильного выбора.

Характеристики:

Грузоподъемность

Фундаментальный показатель. В большинстве, инструкция предполагает 2 параметра грузоподъености – основной (номинал) и остаточный.

Номинальная г/п – максимальная нагрузка, которую выдерживают узлы (гидравлическая система, основание/рама и другие).

Остаточная г/п – вес, который способен поднять штабелер на максимальном вылете мачты, сохранив при это безопасность, устойчивость.

ВНИАНИЕ! Чем выше подъем груза, тем ниже остаточная г/п. При это учитывается соотношение центров тяжести груза и загрузки.

СПРАВКА! Обычно, кривую в виде диаграммы указывают на раме и дублируют в инструкции. Диаграмма показывается изменение грузоподъемности при разной высоте и нагрузке.

Центр загрузки – расстояние от спинки вил до центра тяжести погруженной паллеты. В основном этот показатель находится в 60 см от спинки, реже 40-50 см.

ВАЖНО! Вышеуказанный параметр справедлив в отношении стандартного груза на европаллете 1200*800.

При нестандартных размерах и смещенном центре тяжести груза есть вероятность нарушения равновесия, в следствие чего штабелер может перевернуться.

Остаточная грузоподъемность уменьшается в зависимости от имеющегося навесного оборудования, которое влияет и на центр тяжести системы.

СПРАВКА! Чем лучше устойчивость, те выше остаточная грузоподъемность. На устойчивость влияет конструкция техники и наклон и тип покрытия основания (пола).

Высота подъема вил

Традиционный параметр – 1.6 метра и достигает 5,5 метров. При выборе необходимо учитывать, что указанный параметр подразумевает именно высоту подъема самих вил, без учета груза. То есть, определяя модель для штабелирования, высоту подъема рекомендуется брать выше, чем самая высокая полка на 20-40 см.

Для трехъярусного склада обычно выбирается максимальная высота, 5,5 метров.

Размер вил

Выбор размера вил основывается на размерах площади, где планируется эксплуатация техники. Необходимо беспрепятственно осуществлять захват груза в определенных для этого местах.

Распространенный стандарт, по которому крепятся вилы – FEM/ISO. По системе ISO предусматривается 5 видов крепления, которые соответствуют грузоподъемности. Штаблеры с большой грузоподъемностью могут оснащаться осевым крепежом "shaft".

Аккумулятор

Электроштабелер работает от тягового аккумулятора. Запас энергохранилища соответствует параметрам моноблочной тяги или батареи с элементами PzS, PzB.

Эти батареи отличаются от элементов, которые служат для запуска автомобилей большей емкостью. Они обеспечивают длительную работу при больших нагрузках.

Наполнитель аккумулятора:

гелий; кислота; щелочь.

Высота опущенных вил

Высота вил в нижнем положении в основном составляет 8,5-9 см. Этого расстояния достаточно, чтобы работать с традиционными поддонами. При необходимости поднять евробокс или низкий поддон, то используется штабелер с разнесенными опорами. Расстояние от опоры до опоры от 1,45 до 1,5 метров. Вилы у таких моделей опускаются практически до пола.

Длина вил

Длинна вил предусматривает безопасную и надежную фиксацию (захват), таким образом, чтобы груз не упал и не сместился в процессе движения. При необходимости могут применяться удлинители вил.

Разновидности штабелеров

Конструктивно, штабелер напоминает вилочный погрузчик. Но эта техника более миниатюрная и состоит из рамы, подъемника, системы, приводящей в движение конструкцию и шасси. Техника оборудована особо прочными колесами, которые способны работать в условии экстремальных нагрузок. Вилы погрузчика способны манипулировать с грузом до 3 тонн. Техника приводится в движение за счет аккумулятора, поднимает груз на высоту до 5,5, реже до 6 метров. Штабелеры подразделяются на типы по ряду характеристик.

Ручной гидравлический

Гидравлический штабелер - это промежуточный тип между погрузчиком и тележкой с гидравликой. Оборудование универсально и является отличным средством для работ в не агрессивном режиме. Ручной гидравлический штабелер – это экономичный вид складского оборудования. Такая техника незаменима на складе где необходим простой и надежный механизм для подъема и спуска грузов. Такое штабелер может перемещать грузы на малые расстояния (от стеллажа к стеллажу). Невысокая цена и минимальный набор функций – отличное соотношение для стандартного склада.

Самоходный

Самоходный электроштабелер – это вид складского оборудования, которое приводится в движение за счет электрического привода, запускаемого от аккумулятора. Отличительные особенности самоходного штабелера – это высокая производительность, быстрое перемещение, и быстрый подъем/спуск грузов. К грузоподъемность такого типа техники достигает 2 тонн. Самоходное оборудование позволяет оптимизировать складскую работу.

Электический

Электроштабелер – устройство которое используется для погрузки-выгрузки и движения грузов по территории. Электроштабелер может быть самоходным и не самоходным. Для самоходного штабелера используют два электродвигателя, для несамоходного один – который отвечает только за подъем/спуск поддонов. Электроштабелёр может быть оснащен тремя или четырьмя опорами. Грузоподъемность и прочие технические характеристики могут быть разными. Электрические штабелеры компактны, маневренны, просты в управлении и надежны, универсальны и обладают большой грузоподъемностью.

Полуэлектрический

Полуэлектрический электроштабелёр оснащен одним подъёмным двигателем. Его можно сравнить с ручной техникой, он применяется для подъема и спуска тяжёлых грузов, но оператор при этом не прилагает особых физических усилий в отличие от ручного аналога. Перемещается по площади полуэлектрический штабелер вручную.

Узкопроходный

Узкопроходный штабелер используется в помещении где узкие проходы , до 1,8 м. Отличительная особенность оборудования в том, что он дает возможность отрабатывать груз с трех сторон.

Ричтрак

Ричтрак – это оборудование, где выдвигается грузоподъемный механизм . При этом может быть выдвижной как сама мачта, так и отдельно вилка. Такой тип оборудования также удобен при работе на складах в условиях ограниченного пространства и узкие проходы , до 1,6 м.

Бочкоопрокидыватель

Бочка опрокидыватель или бочкавёрт – это разновидность гидравлического оборудования грузоподъемностью до 350 кг. Гидравлический бочкоопрокидыватель не имеет вилочного захвата, этот тип техники предназначенной специально для ёмкостей в виде бочек. Оборудование может перемещать объекты и переворачивать бочки целью слива жидкости.

ТОП 3 самых популярных модели

Если судить по объемам продаж в мире, то штабелеры можно определить в топ-3 следующим образом:

ВТ (Тойота). Штабелёры Toyota обеспечивают высокую производительность где 100% процесс штабелирования происходит на поддонах. Модели Тойота имеют различные характеристики, в том числе и грузоподъёмность в диапазоне от 800 до 2000 кг. Среди моделей есть конструкции которые объединяют функции погрузчика и тележки. В модельный ряд входят электрический самоходные штабелеры различных серий;

Crown. Американские штабелеры Crown имеют различные характеристики по производительности. Оборудование выпускается с шестидесятых годов. Все штабелеры фирмы Crown выпускаются на основе собственных разработок. Кроме того, компания Crown поставляет комплектующие для штабелеров других производителей. Модельный ряд включает самоходные штабелеры более 10 видов;

Still. Штабелеры Still для складских помещений, в том числе для использования в холодильных помещениях, производятся в Германии. Still выпускает электроштабелеры ручные гидравлические модели. В общем разработчики Still выпустили более 5 десятков моделей оборудования для штабелирования. Владельцы и пользователи штабелеров, которые отдают предпочтение технике Still, выбирают надежность простоту в управлении и обслуживании.