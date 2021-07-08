Опубликованы документы о планах Англии и Франции нанести удар по СССР
На выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941» были представлены документы, свидетельствующие о том, что Англия и Франция в 1939-1940 годах активно готовились нанести после заключения пакта Молотова-Риббентропа совместный удар по СССР.
Указывается, что данные страны опасались, что после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом произойдет усиление Третьего рейха за счет поставок из СССР. В первую очередь речь шла о нефти, сообщает РИА Новости.
Англия и Франция намеревались уничтожить бакинские нефтепромыслы и разбомбить порты на Черном море, в Туапсе и Батуми. Также не исключалась и возможность дестабилизации ситуации на Кавказе и военного вторжения в регион.
План назвали Pike («копье»), но реализован не был.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В точку!
Вот когда они Польшу выручать "кинулись" у них и плана то не было. Наверное поэтому они в Германию не полезли, несмотря на отсутствие войск в их направлении?
"Опубликованы документы о планах Англии и Франции нанести удар по СССР". И что дальше ? Мы должны проникнуться праведным гневом ? С чего вдруг ? Они только планировали что-то там сделать в 30-е и 40-е годы прошлого столетия. А мы сами же своими руками развалили СССР в начале 90-х годов. И никакой войны и интервенции не потребовалось. Хотя почему "мы" ? Это сделали наши элиты с молчаливого согласия стада баранов, в которое наш народ превратили.
"Промышленность Чехословакии, в том числе и военная, была одной из самых развитых в Европе (так, заводы «Шкода» менее чем за год — с момента оккупации Германией и до начала войны с Польшей — произвели почти столько же военной продукции, сколько за это же время вся военная промышленность Великобритании)."
условия этого антигитлеровского пакта были заведомо не выполнимы для Англии и Франции но зато подтолкнули Гитлера к заключению пакта Молотов-Риббентроп на очень выгодных для СССР условиях Чего собственно и добивался тСталин А именно-война на Западе а СССР наблюдает со стороны