Опубликованы документы о планах Англии и Франции нанести удар по СССР

14:05 8.07.2021

На выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941» были представлены документы, свидетельствующие о том, что Англия и Франция в 1939-1940 годах активно готовились нанести после заключения пакта Молотова-Риббентропа совместный удар по СССР.

Указывается, что данные страны опасались, что после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом произойдет усиление Третьего рейха за счет поставок из СССР. В первую очередь речь шла о нефти, сообщает РИА Новости.

Англия и Франция намеревались уничтожить бакинские нефтепромыслы и разбомбить порты на Черном море, в Туапсе и Батуми. Также не исключалась и возможность дестабилизации ситуации на Кавказе и военного вторжения в регион.

План назвали Pike («копье»), но реализован не был.