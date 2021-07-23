Российские школьники взяли все золото Международной олимпиады по физике
Российские школьники обновили рекорд прошлого года на Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IphO). Каждый из пяти участников получил золотую медаль.
В этом году соревнования проходили в Вильнюсском университете, однако из-за пандемии коронавируса организованы они были в онлайн-формате. Российская сборная решала задачи в Московском физико-техническом институте, сообщают Вести.
Россию представляли Матвей Князев и Денис Исмагилов из физтех-лицея имени Капицы, Николай Кононенко из московской школы номер 57, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы номер 1580, Данила Самоделкин из столичной школы номер 2007 ФМШ. Ранее они продемонстрировали свои знания на всероссийской олимпиаде школьников по физике.
К международному событию участники готовились на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус".
В Олимпиаде приняли участие около 450 школьников из 90 стран мира.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Возможно, отторжение неофашистской власти предателей влияет на моё восприятие в общем-то положительного события.
Но боюсь, что лет через десять эти юные дарования окажутся далеко от Родины.
Россия превратилась не только в сырьевой придаток, но и в бесплатного поставщика талантов за рубеж.
Толику положительных эмоций вызывает только факт того, что вопреки стараниям компрадор-"реформаторов" по развалу всего и вся, школа ещё живёт.
Отличная новость. Вот она гордость России. Однако проблема России в том, что на верху сидят кукловоды-космополиты, нисколько не заинтересованные в реальном развитии экономики страны. Только сырьевая колония. Только воровская олигархия. Только тайная конспирология во власти.
Победителям на Олимпиаде в Токио обещали по 4000000 рублей.Может быть и победителям научных олимпиад пора вручать солидные премии , чтобы потом меньше рассуждать об "утечке мозгов"? Ведь от таких ребят пользы для страны гораздо больше чем от наших "футболистов".
Молодцы, ребятки! Пусть жизнь вознаградит вас за любовь к науке.
Олимпийцы, футболисты и прочие бездельники от спорта по факту победы получают нехилые призовые.
Интересно, что обломится юным дарованиям от науки.