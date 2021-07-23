Российские школьники взяли все золото Международной олимпиады по физике

19:51 23.07.2021

Российские школьники обновили рекорд прошлого года на Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IphO). Каждый из пяти участников получил золотую медаль.

В этом году соревнования проходили в Вильнюсском университете, однако из-за пандемии коронавируса организованы они были в онлайн-формате. Российская сборная решала задачи в Московском физико-техническом институте, сообщают Вести.

Россию представляли Матвей Князев и Денис Исмагилов из физтех-лицея имени Капицы, Николай Кононенко из московской школы номер 57, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы номер 1580, Данила Самоделкин из столичной школы номер 2007 ФМШ. Ранее они продемонстрировали свои знания на всероссийской олимпиаде школьников по физике.

К международному событию участники готовились на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус".

В Олимпиаде приняли участие около 450 школьников из 90 стран мира.