Что делать, если вы обнаружили компьютерный вирус?

В современном мире киберпреступления – это настоящая проблема, ведь из-за них страдает добрая половина человечества.

 Под киберпреступлениями подразумеваеются хакерские атаки на гаджеты, способные вывести из строя устройства, при этом злоумышленники получают доступ ко всем данным пользователя. В этой статье мы поговорим про описание вредоносных программ и как с ними бороться.

Предыстория

Зачастую происходит так, что даже самая современная антивирусная программа не может обнаружить вирусы на компьютере. Никакой антивирус не дает стопроцентной гарантии защиты, к сожалению. Если вы сталкиваетесь с обнаружением вредоносной программы, стоит самостоятельно предпринять ряд действий, которые помогут предотвратить возможную угрозу. Надо понимать, что в большинстве случаев такие вирусы, как червь и троян, невозможно определить, ведь они визуально не показывают свое присутствие на устройстве.

Признаки, что устройство заражено

Существует ряд «симптомов», наблюдая за которыми можно сделать вывод, что ваш компьютер имеет вредоносный вирус:
1. Увеличивается интернет-трафик. Это применимо и к индивидуальным пользователям, и к корпоративным сетям. Определить можно просто: если вы не используете интернет по ночам, это может значить, что использует его кто-то другой.
2. Если ваш компьютер начал зависать, и появляются многочисленные сбои в работе. Конечно, к счастью, это может быть сбои программные или аппаратные, однако, если вы наблюдаете сбои не только на своем устройстве, а на других компьютерах сети, это сигнализирует о наличии такого вируса, как сетевой червь. Также есть вероятность, что на ваш компьютер заражает троянская программа-бэкдор.
3. Еще одним признаком заражения компьютера является появление непонятных счетов за телефон или смс-сообщения, которые пользователь не совершал. Это обозначает, что не только на компьютере, но и на телефоне присутствует вирус телефонного троянца. Неприятным звоночком в этом во всем является так же несанкционированный доступ к банковскому счету пользователя, что сигнализирует о заражении шпионской программы.

Основные действия, если вы обнаружили компьютерный вирус

1. Скачайте самое свежее обновление антивирусной программы и проверьте компьютер на наличие вирусов.
2. Пробуйте сразу несколько антивирусов, у которых есть возможность использования бесплатной (демо) версии.
3. Если же ничего не было обнаружено, отключите компьютер от сети интернет в физическом смысле (wi-fi адаптер или модем).
4. В этот промежуток времени, пока вы ищете вирус, ничего не оплачивайте в интернете и нигде не вводите свой логин и пароль.
Троянские программы и другие вирусы – это не всегда просто, зачастую необходимо прибегать к помощи специалистов.
 

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