СМИ сообщили о возможном запрете работы Samsung Pay в России

В России могут запретить работу платежной системы Samsung Pay из-за патентного спора. Об этом сообщает газета "КоммерсанЪ" со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.

Как пишет издание, суд удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает сам "Сквин СА").

Отмечается, что речь идет о патенте под названием "Система электронных платежей", в котором описывается "способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения любых известных стандартов и протоколов". Заявка на этот патент в России была подана в 2013 году.

Таким образом, суд своим решением фактически запрещает  работу Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с ее поддержкой в страну. На обжалование решения суда у ответчика есть месяц.

В Samsung Electronics изданию сообщили, что изучают документы. На данный момент никаких изменений в оперативной деятельности Samsung сейчас не планируется. Компания планирует оспорить сам патент.

По данным Национального агентства финансовых исследований доля Samsung Pay на рынке мобильных платежей — 17%.

Эксперты издания отмечают, что данное судебное решение может также поставить под угрозу работу сервисов Apple Pay и Google Pay.

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