Российская орбитальная станция получит аппаратуру для мониторинга космоса

18:50 16.08.2021

Для создания научной аппаратуры для новой российской орбитальной станции привлекут сотрудников обсерватории Астрономического научного центра (негосударственная научная организация, создавшая сеть обсерваторий в РФ и за рубежом, Карачаево-Черкесская республика).

«Обязательно привлечем их к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции», - написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Напомним, что 31 июля Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание новой российской орбитальной станции.

«Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски», - отмечалось в сообщении «Роскосмоса».

По словам Рогозина, примерно 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс, а затраты на его содержание после 2025 года будут сравнимы со стоимостью строительства новой станции.