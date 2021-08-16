Российская орбитальная станция получит аппаратуру для мониторинга космоса

МКС

Для создания научной аппаратуры для новой российской орбитальной станции привлекут сотрудников обсерватории Астрономического научного центра (негосударственная научная организация, создавшая сеть обсерваторий в РФ и за рубежом, Карачаево-Черкесская республика).

«Обязательно привлечем их к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции», - написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Напомним, что 31 июля Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание новой российской орбитальной станции.

«Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски», - отмечалось в сообщении «Роскосмоса».

По словам Рогозина, примерно 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс, а затраты на его содержание после 2025 года будут сравнимы со стоимостью строительства новой станции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.08.2021, 20:32
    Гость: А где она эта

    Российская станция?международная вроде на орбите,если про будущую,то или ишак или эмир или я

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