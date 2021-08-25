В России упал спрос на аудиовизуальную технику

18:19 25.08.2021

В России за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 22% упали розничные продажи музыкальных плееров (до 74 тыс. штук), на 11% телевизоров и портативных мини-колонок (до 3,1 млн и 1,4 млн штук соответственно), на 8% смартфонов (до 12,9 млн штук).

Такие данные следуют из расчетов исследовательской компании GfK (занимается аудитором непродовольственного ретейла), сообщает РБК.

Рост продаж аудиовизуальной техники отмечен только у саундбаров (+25% до 106 тыс. штук) и кнопочных телефонов (+7%, до 3 млн штук).

При этом само оборудование подорожало. В частности, общая выручка ретейлеров от реализации смартфонов увеличились в первом полугодии на 30% (до 304,4 млрд рублей), саундбаров на 29% (до 2,2 млрд рублей), мини-колонок и кнопочных телефонов на 19% (до 6,4 млрд и 4,5 млрд рублей соответственно), телевизоров на 7% (до 81 млрд рублей). Продажи плееров в денежном выражении показали падение на 9% (до 212 млн рублей).