22:41 3.09.2021

Как выбрать лучший телевизор по цене и качеству по мнению специалистов и экспертов

Кажется, что выбрать телевизор достаточно просто — необходимо выбирать самый большой с наиболее новыми технологиями. Но во время приобретения обилие характеристик сбивает с толку. Рядовой потребитель не знает, какое разрешение выбрать, нужна ли функция Smart TV, должно ли устройство поддерживать 3D или HDR. Нужно четко понимать, для чего создана конкретная функция. Чтобы выбрать хорошую модель рекомендуем посмотреть наш рейтинг телевизоров.

Диагональ и разрешение экрана

Во время выбора телевизора необходимо учитывать различные характеристики, но особое внимание обычно уделяют диагонали экрана. Многие покупатели ошибочно считают основным показателем именно этот параметр, не обращая внимание на яркость, контрастность, разрешение и т. д.

Большие панели подходят не для всех помещений. Для нужна площадь от 25 кв. м. Нелепо будет смотреться и маленький телевизор в очень большой комнате, где он просто затеряется среди мебели.

Правильный выбор диагонали прежде всего зависит от расстояния между местом просмотра и экраном. Конечно, можно близко расположиться к телевизору, но в этом случае будут заметны все недостатки подсветки и отображения.

Важно правильно подобрать и разрешение экрана. Устройства с разрешением 8К созданы, чтобы удивлять. Более качественной и реалистичной картинки больше нигде нельзя увидеть. Лучше всего на таком телевизоре смотреть нативный контент, снятый в 8К, но его снято еще не очень много. Но такие устройства способны интерполировать картинку, подстраивая ее под максимально возможное разрешение.

Разрешение Ultra HD тоже является отличным выбором. Масштабирование до 3840×2160 пикселей. Также обычно есть шумоподавление и поддержка HDR.

Full HD уже не самый распространенный формат, хотя он был таким всего пару лет назад. В таком разрешении картинка остается четкой даже при диагонали экрана в 50 дюймов.

Разрешение HD-Ready сейчас можно встретить только на недорогих моделях с диагональю до 40 дюймов и на небольших кухонных телевизорах. Самый хороший телевизор на сегодняшний день - смотрите актуальный рейтинг по ссылке.

Пример как выбрать диагональ телевизора

При выборе диагонали телевизора следует придерживаться рекомендаций производителей. Если место просмотра находится в 1,2-2 м от устройства, то диагональ должна быть от 32 до 40 дюймов. Если расстояние составляет 2-4 м, то рекомендуемый размер экрана — 50-65 дюймов. Для остальных размеров применяют усредненные показатели расстояния, которые определяются по пропорции.

Виды матриц

Это один из главных параметров, на который нужно обращать внимание. Сейчас на рынке можно встретить такие варианты:

Кинескопные. Это устаревший и самый дешевый вариант. Такие телевизоры были в каждом советском доме, а у многих они остались и сегодня. Главными преимуществами таких устройств являются низкая стоимость и длительный эксплуатационный срок. Но они очень громоздкие, а имеют минимальное количество функций. Кроме всего остального, доказано, что длительный просмотр телевизора с таким экраном плохо влияет на зрение. Жидкокристаллические (LCD) экраны. При сравнительно небольшой цене жидкокристаллические телевизоры способны похвастаться приемлемым качеством изображения и хорошей цветопередачей. Главным недостатком таких типов ТВ является то, что они подвержены выгоранию. Поэтому их следует располагать так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Если не соблюдать это правило, то через некоторое время на экране появятся пятна. LED-экраны. Это более продвинутые модели, чем жидкокристаллические телевизоры. В них используется светодиодная подсветка матрицы, поэтому по размерам они немного тоньше ЖК-дисплеев. При этом LED-экраны меньше потребляют электроэнергии и имеют отличное качество картинки. Плазменные панели. Экран сделан не из жидких кристаллов, а из герметичных ячеек, заполненных газом. Поэтому их еще называют "газоячеистыми". Такая конструкция позволяет получить более качественное изображение. К тому же экран не выгорает. Но есть и недостаток — плазменные телевизоры потребляют значительно больше электроэнергии. Такие модели невозможно сделать маленькими, поэтому их минимальный размер составляет 32 дюйма. Лазерные экраны. Это сравнительно новая технология, которая появилась менее 10 лет назад. Такие экраны потребляют мало электричества и имеют большой эксплуатационный срок. Картинка при этом очень качественная. Основным недостатком можно считать большую стоимость. Проекционные. Такие экраны имеют неоднозначные отзывы. У них хорошая цветопередача и качество картинки, но при этом проекционные матрицы склонны к возникновению "битых" пикселей. Части экрана постепенно выгорают, из-за чего качество изображения значительно снижается. Также в проекционных моделях ограниченный угол обзора, из-за чего они не очень популярны.

Еще одним параметром, на который следует обращать внимание, является геометрия экрана. Современные модели могут быть плоскими или вогнутыми. Плоские встречаются более часто и стоят значительно дешевле. Вогнутые экраны могут погрузить телезрителя внутрь картинки, они способны создавать эффект присутствия. Но стоимость таких телевизоров гораздо выше.

Тип подсветки

На цену устройства и качество картинки влияет и тип подсветки. В зависимости от суммы, которую планируется потратить, можно выбрать одну из них:

Edge LED. Устанавливается на современных моделях, создает хороший угол обзора. Светодиоды в Edge LED подсветке расположены по контуру экрана, благодаря чему создается подобие светящейся рамки. Это позволяет сделать телевизор более экономичным и тонки. Direct LED. Является более продвинутой технологией, в которой светодиоды расположены по всей плоскости экрана. Регулировка осуществляется по каждому отдельному диоду. Благодаря этому можно точно регулировать локальное затемнение цветов. Это делает изображение более ярким и контрастным. Телевизоры с такой технологией обеспечивают очень красочную картинку. QLED. Технология QLED предусматривается использование квантовых точек, выступающих в качестве подсветки. Такие устройства передают цвета, которые являются наиболее приемлемыми для человеческого глаза. Картинка получается яркой, но при этом остается естественной. Телевизоры с подсветкой QLED стоят значительно больше, но из-за высокого качества они все равно остаются популярными. OLED. Является одной из современных разработок. В ней используется не блок подсветки, а диоды, покрытые люминофором. Это специальное вещество, которое начинает светиться при прохождении электрического тока. У таких моделей телевизоров самый большой угол обзора. Глаза не устают даже при длительном просмотре любимых фильмов и передач. Но эти устройства могут себе позволить далеко не все. Их цена действительно высокая.

Частота обновления экрана

Этот параметр показывает, сколько раз за 1 секунду обновляется изображение экрана. Показатель измеряется в герцах (Гц). Например, 60 Гц означает, что за секунду изображение сменится 60 раз. Чем выше частота обновления экрана, тем плавнее будут выглядеть динамичные сцены.

Для просмотра большинства фильмов и телепередач (включая спортивные) достаточно 60 Гц. 120 Гц может понадобиться только в том случае, если к телевизору будет подключаться игровая консоль. Подробнее о выборе телевизора на сайте https://tekhnik.top/.

HDR

Функция HDR имеет большое значение при недостаточном разрешении экрана. Она регулирует контрастность, благодаря чему все недостатки сглаживаются, а изображение становится более реалистичным. Если цветопередача телевизора хорошая, то HDR позволяет обойтись даже без дорогостоящего разрешения 4К.

Изменение параметров происходит в автоматическом режиме по ходу трансляции. Отстающие зоны подсвечиваются, что делает изображение глубоким и естественным. Необходимо только предварительно отрегулировать яркость в разных местах экрана, а во время работы заданные параметры будут поддерживаться на требуемом уровне.

Dolby против DTS

За последние годы объемное звучание сделало большой скачок вперед благодаря двум основным технологиям: DTS X и Dolby Atmos. Они делают фильмы и телепередачи более захватывающими.

Перед сравнением двух технологий стоит отметить, что видео может содержать сразу две звуковые дорожки. Только в этом случае пользователь сможет выбрать один из двух форматов. DTS X обладает более качественным звучанием, так как передача данных происходит более быстро.

Но не все так просто. Dolby утверждает, что у них более эффективные кодеки, чем у DTS. Это заявление означает, что звук при более низкой скорости передачи информации лучше.

DTS X позволяет самостоятельно настраивать различные звуковые объекты. Например, пользователь может увеличить громкость голоса. У этой технологии нет никаких требований к динамикам. Если они совместимы с DTS X, то их можно разместить там, где хочется. Но несмотря на это преимущества, многие считают требования Dolby Atmos хорошей инструкцией, позволяющей получить максимальную пользу от правильного расположения колонок. Кроме того, фильмы с Dolby Atmos встречаются намного чаще, чем с DTS X. Netflix и Amazon Prime Video поддерживают именно Atmos. Получается, что явного победителя нет.

Хорошей новостью для пользователя является то, что ему не обязательно выбирать между форматами. Большинство аудио-видео ресиверов и систем объемного звука поддерживают одновременно две технологии.

Выбор операционной системы

Сейчас только самые дешевые модели продаются без операционной системы. В этом случае можно будет докупить медиаприставку, что позволит реализовать умные функции в любое время.

Но большинство современных телевизоров уже имеют встроенную Smart‑платформу. У всех моделей минимальный набор программного обеспечения, в который входит YouTube, медиаплеер, магазин приложений и клиенты онлайн-кинотеатров. В основном ОС отличаются между собой визуально. Но также есть и другие различия:

WebOS. Собственная разработка компании LG. Имеет интуитивный и минималистичный интерфейс с отличной оптимизацией. Среди недостатков можно выделить закрытость и небольшое количество приложений в магазине. Tizen. Этот вариант Smart‑платформы был разработан компанией Samsung. По функционалу очень похож на WebOS, в основном отличается только визуально. Но главной "фишкой" Tizen является поддержка системы умного дома. Android TV. Отдельная версия операционной системы от Google. Ее устанавливают на телевизоры Sony, TCL, Philips и другие. По скорости работы и оптимизации интерфейса уступает двум предыдущим ОС, но зато в магазине есть огромное количество приложений, включая игры.

Основные разъемы — какие нужны, а какие нет?

Чтобы приобрести наиболее подходящую модель, следует убедиться, что количества портов хватает для подключения всех устройств, которые планируется использовать. Особое внимание нужно обратить на такие разъемы:

USB. Нужно минимум 2 разъема. Желательно, что этом был формат 3.0. В недорогих телевизорах желательно проверить наличие ограничений по максимальному объему внешних носителей. HDMI. Требуется для подключения игровых консолей, приставок и других внешних устройств. Их должно быть не меньше 2-х. Версии — 2.0 и 2.1. Ethernet. Кабельное подключение считается более надежным, если сравнивать с беспроводным. Но его удобно использовать только в том случае, если все оборудование находится в одной комнате. RF. Это антенный вход. Он может быть нескольких разновидностей, всего их 13. Группа разъемов называется IEC75. AV (композитный). Нужен для ввода и вывода аналогового сигнала. Выполнен в виде двух или трех коннекторов "под тюльпан". Этот вход раньше активно использовался для подключения старой техники, включая спутниковые ресиверы и DVD-плееры. Сейчас он уже потерял свою актуальность. DVI. Используется для передачи цифрового или аналогового изображения с большим разрешением. Звук не передает. Сейчас этот вход практически не используется.

Звуковая система

Все телевизоры со встроенными динамиками имеют примерно одинаковую громкость и качество звучания. Поэтому не стоит зацикливаться на мощности динамиков и их количестве, так как улучшить звук можно даже при помощи самых простых колонок.

Проверка динамиков ограничивается прослушиванием на громкости выше среднего. Не должно быть слышно хрипов динамиков и дребезга корпуса.

Дополнительные функции — полезные и бесполезные

Есть целый ряд полезных функций, которые имеют современные телевизоры:

3D экран. К телевизору нужно только докупить специальные очки, и можно будет наслаждаться объемным изображением дома. Необязательно идти в кинотеатр. Но нужно помнить, что если долго смотреть фильмы в 3D, то могут начать болеть глаза. Wi-Fi поддержка. Это позволяет не использовать Ethernet кабель. Антибликовый экран. Даже при ярком освещении экран не будет бликовать. Это делает просмотр любимых фильмов более комфортным. Картинка в картинке. С помощью этой функции пользователь может смотреть несколько каналов одновременно. 24p True Cinema. Картинка подается с частотой в 24 кадра в секунду. Это позволяет снизить нагрузку на глаза. Тайм Шифт. С помощью этой функции трансляцию можно поставить на паузу, что невозможно на простых телевизорах. Благодаря этому пользователь не пропустит ни минуты фильма или футбольного матча. Smart TV. Позволяет просматривать онлайн-контент. Нужно просто подключить телевизор к интернету через кабель или беспроводное подключение. Управление голосом и жестами. Даже если пульт потеряется, можно будет переключать каналы, добавлять и убавлять звук без него. Но это достаточно специфичная технология, поэтому у многих людей не получается к ней привыкнуть. Прогрессивная развертка. Последовательная передача кадров позволяет получить более качественное и четкое изображение.

Это далеко не все функции, которые имеются в современных телевизорах. Следует отметить, что многие из них хоть и удобны, но не всегда стоят того, чтобы переплачивать. По отзывам пользователей, большая часть "фишек" через несколько месяцев просто надоедают и ими перестают пользоваться.

Тюнер

Во всех моделях современных ТВ есть встроенные тюнеры, обеспечивающие прием сигналов. Чаще всего используются такие варианты:

DVB-T или T2. Это стандартный вариант, для которого нужна внешняя антенна. Предназначен для приема цифрового контента. DVB-С или С2. Используется для приема кабельного телевидения, которое предоставляется провайдером. Второй вариант (С2) более устойчив к помехам. DVB-S или S. Необходим для приема спутниковых каналов. Применяется при отсутствии кабельного телевидения. Требуется наличие специальной антенны, которая подключается в разъем с резьбой. При наличии DVB-S тюнер не нужен, достаточно только спутниковой тарелки.

Перед приобретением телевизор необходимо убедиться в наличие данной функции. В ином случае придется докупать и устанавливать внешний тюнер, который требует отдельной розетки.

Итоги — краткий чек-лист по выбору

При выборе телевизора следует придерживаться таких рекомендаций:

Сначала нужно определиться с максимальной суммой, которую можно потратить на покупку. Измерить комнату и прикинуть размер будущего ТВ. Не нужно стесняться брать с собой рулетку. Измерить расстояние, на котором будет находиться телевизор от места просмотра. Во время выбора это поможет приобрести устройства с необходимой диагональю экрана. Определиться с требуемым разрешением экрана. Подумать, какая нужна частота обновления. Если игровая консоль не будет подключаться, то достаточно 60 Гц. Выбрать необходимый тип матрицы. Можно посетить несколько магазинов, чтобы лично сравнить качество изображения и стоимость. Подумать, есть ли необходимость во встроенном Smart TV. Возможно, будет достаточно имеющегося смартфона.

Выбирать телевизор необходимо только в соответствии с личными запросами. Не стоит поддаваться на "заманчивые предложения" продавцов-консультантов.

Популярные фирмы-производители

Производство телевизоров стало настолько масштабным, что все чаще на рынке появляются устройства с совершенно незнакомыми названиями. Конечно, это не говорит, что модель некачественная. Но если не хочется рисковать, лучше приобрести телевизор от проверенных производителей:

Samsung. Южнокорейская компания, которая продает наибольшее число телевизоров с технологией QLED. LG. Эта фирма тоже из Южной Кореи. Она уже много лет занимается производством техники. Компания LG одной из первых внедрила технологию OLED в свою продукцию. Philips. Китайский производитель. Эти телевизоры лучше всего сочетают в себе достойное качество и сравнительно невысокую стоимость. Раньше Philips принадлежала нидерландской компании, но была продана. Sony. Производитель выпускает довольно дорогую технику, но при этом очень качественную. Toshiba. Тоже известная компания, которая самостоятельно производит жидкокристаллические матрицы для своих экранов. Panasonic. Японский бренд. Заслужил популярность среди пользователей тем, что техника от Panasonic качественная и надежная. Есть только небольшие нарекания в отношении технологии Smart TV.

Также достаточно хорошие телевизоры производят фирмы DEXP, ВВК, AKAI, Sharp и Supra. Они немного ниже по качеству, но их продукция стоит гораздо дешевле.

Перед тем как отдать предпочтение какой-либо модели, следует собрать на нее максимум информации. Нужно почитать форумы и реальные отзывы от тех, кто уже пользуется такой техникой. Это позволит из первых уст узнать обо всех недостатках и достоинствах модели.

Чтобы выбрать наиболее подходящий телевизор, можно составить для себя небольшую шпаргалку. Нужно отметить все важные характеристики и сопоставить их с имеющейся суммой.