Минобороны провело первые учения боевых роботов с людьми

21:44 13.09.2021

Министерство обороны РФ в ходе основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино применило боевых роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

В ходе учений роботы «Уран-9» уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 километров огнем из противотанковых ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-мм автоматических пушек и пулеметов ПКТМ.



Фото с сайта mil.ru

Боевой робот «Нерехта» оснащается 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатомётом АГ-30М. Он предназначен для выполнения разведывательных задач, корректирования огня по позициям противника, быстрой доставки боеприпасов и снаряжения.



Фото с сайта mil.ru

Работу робототехнических комплексов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», сообщается на сайте Минобороны РФ.



Фото с сайта mil.ru

Напомним, учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Всего в учение на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

При этом максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.