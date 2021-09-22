Передовая компания RoboCV

21:03 22.09.2021

Технологии не стоят на месте, поэтому постоянно рынок техники обновляется, и появляются новые механизмы.

Для производственных целей требуются новые и новые приборы, которые способны выполнять разные функции. В этой статье мы поговорим про компанию RoboCV

Что такое RoboCV?

Компания RoboCV занимается созданием роботизированных систем, предназначенных для разных областей, в основном в сфере логистики – склады, заводы, разделительные центры. Организация создает решения, помогающие в обработке входных данных, выполняет интеграционные задачи для автоматизации роботов, техники для погрузки, транспорта, стаффа и так далее.

Одной из особенностей RoboCV является обладание компетентностью в компьютерных и машинных сферах в виде знаний маршрутизации, процессов в бизнесе, оптимизации, логистических нюансов. В команду организации входят высоквалифицированные специалисты, имеющие колоссальные знания (являются кандидатами наук) в физике, математике, экономики. У них также есть опыты работы в CERN, NASA/JSA/ESA.

Почему стоит выбирать RoboCV

Существует несколько моментов, которые являются ключевыми параметрами выбора сотрудничества с данной компанией:

1. Клиентоориентированность RoboCV и хорошее «чувство» того, что необходимо клиенту. Вот уже восемь лет (с 2013 года) компанией было реализовано достаточно массивных проектов совместно с как Samsung, Volkswagen, FM Logistic, Газпромнефть-Снабжение, Пятёрочка.

2. Непревзойденные знания и постоянное стремление развиваться в сферах навигации, комплексирования данных, компьютерного зрения, оптимального управления, взаимодействия машин и людей, автономной управляемости и сложной обработке материалов. Мир меняется, поэтому знания до лжны быть актуальными.

3. Как говорилось ранее, в RoboCV трудятся лучшие умы России – выпускники топовых университетов России и кандидаты наук.

4. Компания достаточно уверена держится на рынке передовых технологий, что позволяет развиваться в производственных сферах еще упорнее, дабы сделать и усовершенствовать продукцию. Из существующих элементов можно отметить: автономные роботизированные тягачи, беспилотные погрузчики, автопилоты для любого вида техники, робот-штабелёр.

5. За семь лет из четырех человек в штате, компания превратилась в перспективную компанию с четким осознанием куда двигаться дальше. Компания стремительно растет и имеет в своем запасе знания как применять технологии, не побоимся этого слова, мировой высоты.

