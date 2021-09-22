Евросоюз обяжет ввести единый разъем для зарядки смартфонов и планшетов

12:23 22.09.2021

Еврокомиссия разработала законопроект, который обяжет всех производителей устанавливать единый разъем для зарядки на мобильные телефоны, планшеты и наушники, сообщает Reuters.

По мнению властей Евросоюза, введение такого закона будет удобным для пользователя, а также это будет безопаснее для экологии. В Европе также выступают за то, чтобы зарядки продавали отдельно от самих гаджетов. Документ планируется рассмотреть 23 сентября.

Особенно сильно принятие закона повлияет на компанию Apple, которая оснащает свои устройства разъемом Lightning, когда большинство других производителей устанавливают одинаковые гнезда — USB micro-B или USB-C. В Apple считают, что введение единого зарядного устройства затормозит инновации, создаст массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

ЕС пытается ввести единую зарядку с 2009 года, тогда на рынке было представлено более 30 разновидностей. В связи с этим Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителям использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако формулировка документа позволила Apple ограничиться выпуском переходника с Lightning на microUSB.