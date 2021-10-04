«Не надо делать трагедию». 20 лет назад украинские военные сбили российский лайнер. Почему Киев не понес за это наказание?

16:13 4.10.2021

20 лет назад, 4 октября 2001 года, в небе над Черным морем взорвался пассажирский самолет Ту-154: все 78 человек, находившиеся на борту, — 66 пассажиров и 12 членов экипажа, — погибли

Эта трагедия потрясла Россию, а власти поспешили обвинить в случившемся неизвестную террористическую организацию. Однако настоящими виновниками катастрофы оказались украинские военные: ракета земля-воздух, выпущенная во время учебных стрельб сил ПВО, сбила лайнер российской авиакомпании «Сибирь». Несмотря на очевидность вины, Украина до сих пор не признала юридическую ответственность за произошедшее.

4 октября самолет авиакомпании «Сибирь» Ту-154М с регистрационным номером RA-85693 готовился к вылету из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Командиром лайнера был 42-летний Евгений Гаров, а его помощником — Борис Левчугов. За плечами этих опытных пилотов было свыше десяти тысяч часов налета.

К 11:30 по Москве на борт Ту-154 поднялись пассажиры — 15 граждан России и 51 гражданин Израиля. Среди них был и замгендиректора авиакомпании «Сибирь» по безопасности Владимир Алексеев. Спустя полчаса лайнер поднялся в воздух: он следовал в Новосибирск с дозаправкой в Сочи. Многие родственники пассажиров позже вспоминали, что в день вылета испытывали странное волнение.

«Говорили-то минут пять, а я что-то почувствовала нехорошее. Раиса сообщила, что прилетит в четверг. Просила встретить. Сказала, что взяла с собой внука Сашу. Спрашивала, что привезти из Израиля. Я ей говорю: себя привези. А она в ответ сказала, что купила кагору», - рассказала сестра одной из пассажирок Ту-154 Раисы Лежниной.

Спустя 1,5 часа Ту-154, находившийся над Черным морем на высоте 11 километров, начал снижаться: до Сочи оставалось 200 километров. Лайнер вошел в зону ответственности № 7 Северо-Кавказского центра автоматизированного управления воздушным движением.

В 13:30 экипаж в штатном режиме доложил диспетчеру о прохождении пункта обязательных донесений ODIRA — это географическая точка на пересечении воздушных трасс. Но 15 минут спустя Ту-154 вновь вышел на связь, и диспетчер услышал крик.

«Моя дочь была выброшена из самолета»



После получения тревожного сигнала с борта Ту-154 его метка исчезла с радара. Минуту спустя на связь с землей вышел пилот пассажирского самолета Ан-24 Армянских авиалиний Гарик Ованесян, самолет которого шел на высоте 6,5 километра под лайнером «Сибири». Ованесян сообщил, что наблюдает взрыв в воздухе и падающие обломки.

Спустя несколько минут после трагедии по тревоге подняли поисковый вертолет, а из Геленджика срочно вылетел самолет Ан‑26 Федеральной погранслужбы России. Ориентировались по последней метке и по координатам, полученным от Ованесяна.

Вскоре к операции по поискам Ту-154 подключились 578 человек, 17 судов и два вертолета Ми-8.

Но когда обломки лайнера обнаружили, стало ясно — спасать некого. Все, кто был на борту Ту-154, скончались от баротравм, вызванных резкой разгерметизацией салона. В крови пассажиров был обнаружен угарный газ, что свидетельствовало о пожаре на борту.

«В аэропорту [Новосибирска] я застал необычную суету. Был здесь губернатор области, мэр города, милиция, репортеры. Спрашиваю у капитана милиции: «Кого ждут?» А он мне: «Вы кого-то встречаете?» Я отвечаю: «Да, жену». «Откуда?» — «Из Тель-Авива». И вдруг он говорит: «Этот самолет взорвался». У меня потемнело в глазах», - рассказал муж пассажирки Ту-154 Фаины Пейсаховой.

Активные поиски велись в радиусе 30 километров от указанной пилотом Ованесяном точки падения обломков. Место было сложным, с глубиной более двух тысяч метров и заиленным дном. Поисковики тралили море, исследовали дно эхолотом и собирали все что можно с поверхности.

Шедшее в Одессу судно с Кипра подняло останки десяти человек и багаж некоторых пассажиров. Но целиком сохранились тела лишь 14 человек из тех 78, что были на борту Ту-154: от остальных тел остались лишь фрагменты.

«Моя дочь, уже мертвая, взрывной волной была выброшена из самолета вместе с аварийным люком. Упав с высоты 11 километров в море, она осталась единственной целой из всех, кто летел на борту, так, что ее сразу же можно было узнать. На ней сохранились даже все ее сережки, колечки и тоненькая цепочка со слоником, подаренным женихом», - говорит Леонид, отец погибшей пассажирки Ирины Стариковской.

По ложному следу



Первой версией случившегося власти назвали теракт: трагедия в Черном море произошла спустя всего три недели после террористических атак 11 сентября 2001 года в США, унесших жизни почти трех тысяч человек. Учитывая, что Ту-154 выполнял рейс из Израиля, а пилот Ованесян сообщил о взрыве, эта версия поначалу казалась очевидной.

Однако кое-что не сходилось. В Израиле, где борьба с терроризмом всегда велась на высоком уровне, лайнер авиакомпании «Сибирь» перед вылетом тщательно досмотрели. Тем не менее сразу после известия о катастрофе аэропорт в Тель-Авиве закрыли, а израильские спецслужбы начали проверять биографии и контакты всех кто был на борту.

Еще одной версией, появившейся в первые часы после крушения, стал взрыв самолета из-за технической неисправности. Но «Сибирь» категорически отрицала такую возможность: в авиакомпании отметили, что разбившийся Ту-154 был одним из лучших в авиапарке, а экипаж — одним из самых опытных.

На следующий день после трагедии, 5 октября 2001 года, Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Сбит ракетой земля-воздух»



Между тем на фоне недавних терактов в США к катастрофе Ту-154 оказалось приковано внимание не только российских, но и мировых СМИ. И вскоре журналисты американского телеканала CBS выдали сенсацию.

«Самолет Ту-154 российской авиакомпании «Сибирь», потерпевший крушение над Черным морем, мог быть сбит ракетой класса «земля-воздух» во время учений на Крымском полуострове», - говорилось в сообщении телеканала CBS 4 октября 2001 года.

В своем сообщении американская телекомпания ссылалась на данные со спутников Пентагона, которые мониторили обстановку на военных учениях, проводившихся в Крыму. Судя по этим данным, российский Ту-154 был сбит ракетой украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

Учения в Крыму стали первыми по-настоящему крупными для ПВО Украины. Их начали еще 28 сентября, а закончить планировали к 12 октября. При этом учения проводились совместно с Черноморским флотом России, а наблюдали за ними официальные делегации семи стран мира.

После сенсационных новостей от CBS Украина признала, что 4 октября ее комплексы ПВО действительно выпустили 23 ракеты. Но украинский Генштаб предостерегал от поспешных выводов, хотя и соглашался, что версия о поразившей не ту цель ракете имеет право на существование.

«Все тела были пробиты»



Эксперты и родственники погибших при опознании и осмотре вещей обнаружили, что обломки фюзеляжа Ту-154 и багаж, находившийся на борту, пробиты во многих местах, а отверстия похожи на пулевые. На это обращал внимание и капитан сухогруза «Капитан Вакула», прибывший на место трагедии одним из первых.

«Они [погибшие] все были пробиты, на телах круглые отверстия от этих шариков. Я слушала запись последних минут жизни экипажа. Слышен шум самолета и кто-то вскрикнул — «Куда попала!»», - вспоминаетЛюбовь, вдова члена экипажа Ту-154 Виктора Алексеева.

Между тем эта информация не противоречила версии о промахе украинских ПВО: дело в том, что ракеты ЗРК С-200 имеют боевые поражающие элементы в виде стальных шариков, разлетающихся во все стороны со скоростью 1,7 километра в секунду.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) после изучения обломков Ту-154 официально заявил, что лайнер был сбит ракетой С-200 украинских ПВО во время военных учений.

В ответ министр обороны Украины Александр Кузьмук сообщил, что ПВО его страны не сбивали российский самолет. Но три дня спустя пресс-служба Минобороны Украины все же была вынуждена признать, что ракета украинского ЗРК С-200 могла стать причиной гибели Ту-154. Позже специальная комиссия окончательно установила: украинская ракета разорвалась в 15 метрах над российским самолетом со стороны хвоста.

«Для нас это величайшая трагедия»



Глава Минобороны Украины Александр Кузьмук был отправлен в отставку через 20 дней после того, как Ту-154 был сбит над Черным морем. Только накануне отставки Кузьмук принес извинения родным погибших на российском лайнере. «Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены», — сказал он.

Президент Украины Леонид Кучма никак не комментировал трагедию над Черным морем вплоть до 24 октября. Тем не менее его первое высказывание по теме цитируют до сих пор: «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду».

Это высказывание украинского лидера возмутило Израиль: начался дипломатический скандал, а некоторые родственники погибших стали требовать, чтобы делом о катастрофе Ту-154 занялся международный трибунал.

«Когда убитый не является представителем твоего народа, тогда, наверное, возможно делать такие академические умозаключения. Погибли 78 человек, большинство из которых были израильтянами — для нас это величайшая трагедия!», - заявила пресс-служба израильского премьер-министра Ариэля Шарона.

Израиль сразу после трагедии командировал в Сочи группу из 34 человек: в нее входили полицейские криминалисты, технические специалисты и армейские раввины, которые оказывали психологическую помощь родственникам погибших. Израильские специалисты привезли с собой все, что могло помочь в опознании: личные вещи пассажиров, их отпечатки пальцев и даже рентгеновские снимки.

«Я должен заметить, что наше сотрудничество с российской стороной было весьма эффективным. От нас ничего не скрывали и не пытались скрыть. Работа велась круглосуточно. Люди выкладывались без остатка», - отмечал подполковник Рои Наор, глава израильской группы специалистов, командированных в Сочи.

Анатомия катастрофы



В руках специалистов МАК после катастрофы Ту-154 оказались лишь часть обломков самолета и поражающие элементы ракеты, выпущенной из С-200. Для подготовки выводов по трагедии над Черным морем МАК привлекала зарубежных специалистов, в том числе из США.

Сопоставив данные четырех различных станций управления воздушным движением, экспертам удалось точно смоделировать маршрут полета лайнера и траекторию ракеты. В результате было установлено, что пуск ракеты был произведен с военного полигона, а причиной катастрофы стало то, что ЗРК С-200 использует полуактивную систему наведения.

Источником подсветки цели служил мощный наземный радар, а ракета ориентировалась на отраженный от цели сигнал. В роковой день 4 октября скорости мишени и Ту-154 совпали. И даже несмотря на то, что лайнер был в 280 километрах от места пуска ракеты, она автоматически навелась на него.

Многие специалисты отмечали, что сыграло свою роль присутствие иностранных делегаций и высокий статус учений: из-за них украинские операторы испытывали большую нервозность и упустили тот момент, что наведение ракеты произошло не на ту цель.

Эксперты сходились во мнении, что собранных данных хватит, чтобы выиграть процесс против Украины в международном суде.

Цена репутации



20 декабря 2001 года Генпрокуратура России передала уголовное дело о крушении Ту-154 в Генпрокуратуру Украины. А 26 декабря 2003 года страны подписали договор «Об урегулировании претензий». Согласно ему, семьи погибших при крушении лайнера россиян получили 7,8 миллиона долларов. Схожие компенсации выплатили и семьям погибших пассажиров из Израиля.

Договор с Россией предусматривал, что, выплатив за каждого погибшего по 200 тысяч долларов, Украина компенсирует ущерб, но при этом избежит юридической ответственности за произошедшее и не понесет репутационные потери. Впрочем, такой подход устроил далеко не всех потерпевших. Многие требовали наказать виновных и причастных к трагедии лиц.

Но уже в 2004 году Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту катастрофы Ту-154, сославшись на то, что объективных данных, указывающих на гибель лайнера от украинской ракеты, якобы нет. Киевский суд отказал в исках родственникам пассажиров и владельцу сбитого лайнера — авиакомпании «Сибирь».

Украинская сторона делала упор на то, что достоверно установить причину катастрофы невозможно, поскольку «черные ящики» Ту-154 так и не были найдены. Эту позицию закрепили эксперты Киевского НИИ судебных экспертиз и Харьковского института ВВС. Согласно их заключению, причиной крушения российского самолета, скорее всего, стало взрывное устройство, находившееся «между потолком внутренней части самолета и его корпусом» .

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Учения 2001 года в Крыму стали последними для всей системы ПВО Украины: больше они не проводились никогда. А на Заельцовском кладбище в Новосибирске в память о погибших над Черным морем была установлена мемориальная плита. Семьи тех, кто был на борту Ту-154, до сих пор регулярно встречаются в Сочи и выходят в Черное море, чтобы почтить память своих близких и спустить на воду венки.