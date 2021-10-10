«Бред и типичная жужжалка» или технологический прорыв России?

17:59 10.10.2021

Что думают ученые об электромагнитном «убийце ковида» — аппарате «Тор» за 3,6 млн рублей, и при чем тут семья Виктора Золотова

На этой неделе замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак анонсировал суперизобретение — прибор «Тор», предназначенный для «дистанционного электромагнитного подавления вирусов», включая ковид. Что это за аппарат и почему среди российских ученых зародились сомнения в эффективности «не имеющей аналогов в мире» разработки.

«У комиссии РАН по борьбе с лженаукой может прибавиться работы»



Дискуссию породило заявление замминистра промышленности и торговли Виктора Шпака, опубликованное 4 октября. По словам чиновника, Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение медицинского изделия для аппарата дистанционного электромагнитного подавления вирусов «Тор», созданного концерном «Гранит».

«Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», — заявил Шпак, выступая в Алуште на форуме «Микроэлектроника 2021».

До этого, в конце 2020 года, в СМИ проходили сообщения, что российский аппарат «Тор» прошел процедуру сертификации ЕврАзЭс и разрешен Роспотребнадзором к применению как «прибор для очистки воздуха».

Вот он — «убийца коронавируса». Фото с сайта концерна «Гранит»

Одним из первых сомнения по поводу состоятельности данной разработки высказал вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов, который входит в комиссию Академии по борьбе с лженаукой. «В ближайшее время у комиссии РАН по борьбе с лженаукой может прибавиться работы», — написал Хохлов на днях на своей странице в Facebook.

«Бредом» и «типичной жужжалкой из анекдота» назвал устройство бывший советский физик, перебравшийся затем работать в университет штата Делавэр (США) Сергей Лопатников. Информация о том, что «Тор» построен на основе наработок покойного академика, специалиста в области военной и медицинской электроники Николая Девяткова, вызвала у Лопатникова скептическую реакцию. «Известный факт, что на старости лет академик Девятков занялся „пси-феноменами“ — всякими волшебными свойствами психики, типа телепатии и телекинеза», — отмечает Лопатников.

Он напомнил, что идея облучения высокочастотными радиоволнами выросла из изучения реальной проблемы — анализа влияния сильных радиополей на организм. Самый понятный и воспроизводимый эффект в этой части — тепловой нагрев. Но «морочить голову чиновникам, распоряжающимся деньгами», этим нагревом было неэффективно, поэтому «товарищи сделали совсем уж фантазийный шаг — предположили, что радиоизлучение можно трансформировать в звук».

«Этот эффект понятен и используется для связи с подводными лодками, например. Но идея девятковцев состояла на словах в следующем: возбуждать акустические частоты, которые „будут резонировать с колебаниями биологических объектов“: клеточных мембран, крупных молекул и т. д. Одна только беда: акустические колебания этих объектов сколько-нибудь выраженными резонансами не обладают из-за „вязкости“ окружающей среды», — пояснил Лопатников.

«Принцип действия аппарата не описан»



Скептически к прибору отнеслись и в ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (Санкт-Петербург), где сейчас разрабатывают съедобный вариант вакцины от COVID-19. Правда, специалист по связям с общественностью ИЭМ Ольга Островская заявила нам, что они пока воздержатся от комментариев по этой теме.

Также от комментариев воздержался профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Принцип действия аппарата не описан. Публикаций по этому поводу мне не известно, — пояснил ученый. — Если метод хороший, пусть разработчики сначала опубликуют принцип и результаты клинических испытаний в рецензируемом журнале. Тогда и поговорим».

Ведущий научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения РАН (Екатеринбург), доктор физико-математических наук Грей Болтачев, отметив предварительно, что высказывает исключительно личное мнение, назвал «полной ерундой» само описание прибора «Тор». «Уже на первой фразе описания я бы перестал читать, если бы случайно наткнулся на это где-нибудь. Звучит как полная ахинея. Люди просто знают какие-то умные слова, но даже не пытаются составить их в осмысляемом порядке», — заметил Болтачев.

С ним согласен сотрудник ОКБ «Маяк» Пермского госуниверситета, физик Борис Ихлов, чья лаборатория на протяжении многих лет разрабатывает проекты в области радиобиологии. По просьбе Znak.com он в пяти тезисах изложил свои сомнения в заявленной эффективности аппарата «Тор».

«Чтобы молекула излучала, ее сначала саму нужно возбудить»



Как и Болтачев, Ихлов обратил внимание на доступное в интернете описание прибора. В частности, на тезис, что его создателями «выделен электромагнитный спектр возбудителя COVID-19» и данный спектр «был преобразован таким образом, чтобы нейтрализовать исходный».

«Сама по себе молекула РНК ничего не излучает, выделить ее спектр невозможно. Для того чтобы молекула что-то излучала, ее сначала нужно возбудить, например, лазером. Значит, ни о какой нейтрализации того, чего в невозбужденной молекуле нет, и речи быть не может. Указывается, что прибор создает „помехи патогену“. Но патоген в плане электромагнитного излучения не активен, создать ему помехи невозможно», — пояснил собеседник.

Безграмотным он нашел тезис о том, что «Тор» безопасен для человека, так как «его электромагнитная мощность в разы ниже мощности бытовых приборов и смартфонов». «Значение имеет не мощность, а плотность потока, именно для нее установлены СанПиН». При этом Ихлов напомнил, что безопасными в России признаны множество приборов СВЧ, КВЧ, УФ-излучения, а также приборы кварцевания. Они очищают воздух, в основном, от бактерий, синегнойной палочки, в том числе, в операционных.

Как и Аграновский, Ихлов находит странным, что в общем доступе «нет ни единой ссылки на научные статьи в ведущих журналах об экспериментах in vivo (на живой ткани)». Более того, он не смог найти доступной информации «о доклинических исследованиях in vitro (вне живого организма)» и «о патентах, в которых бы с помощью аппарата „Тор“ был уничтожен именно вирус и именно COVID-19».

«Непонятно, в каком диапазоне частот работает „Тор“. Частота, например, крутильных колебаний РНК находится в миллиметровом диапазоне, диапазоне КВЧ. Но КВЧ-поле не может проникнуть в организм человека глубже, чем на несколько миллиметров. Лечить пораженные вирусом легкие КВЧ не может», — отметил Ихлов.

Серьезные претензии у него к информации о «зашумлении» вируса. «Указывается, что „зашумлением“ создается прицельное, не затрагивающее другие частотные эшелоны, электромагнитное поле. Так на что же воздействует „Тор“, если вирусов в организме еще нет, а „зашумление“ не затрагивает другие частотные диапазоны?» — задается вопросом собеседник.

Наконец, он считает странным, что главным исследователем при клинических испытаниях, которые проходили в Самарским медуниверситете Минздрава РФ, выступил главный внештатный терапевт Минздрава РФ по Самарской области Олег Фатенков. «Фатенков — терапевт, он не микробиолог, не вирусолог. Его докторская диссертация называется „Новое о нарушении биомеханики сердца, малого круга кровообращения и артериальной системы у больных начальными стадиями хронической сердечной недостаточности и возможности их коррекции ингибиторами“», — отметил Ихлов.

Кроме того, его смущают противоречия в цифрах при описании эффекта от применения аппарата «Тор»: «Сначала говорится, что уже на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией результаты ПЦР-теста становятся отрицательными. А ниже говорится о том, что динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со второй-третьей недели применения на 30 — 50%. Что за чепуха?»

«Он просто пробивает здание, и все»



Сам Олег Фатенков, сославшись на занятость, в беседе с корреспондентом Znak.com лишь коротко подтвердил, что клинические испытания аппарата «Тор» он действительно проводил, и «в соответствии с регистрационным заключением Росздравнадзора» прибор показал «дополнительную сопротивляемость» к коронавирусной инфекции у подопытных пациентов.

В пресс-службе концерна «Гранит» предоставили развернутый комментарий по теме эффективности аппарата «Тор» и перспектив его использования. Там подчеркнули, что их специалистам «удалось выделить и преобразовать электромагнитный спектр возбудителя COVID-19 так, чтобы нейтрализовать исходный». «Для удобства использования этого метода был создан портативный аппарат „Тор“, который действительно не имеет аналогов в мире. Об его эффективности свидетельствуют результаты клинических исследований», — отметили в пресс-службе концерна.

В этих исследованиях приняли участие 236 человек. По предписанию Росздравнадзора РФ, это были люди с критерием средне-тяжелого течения COVID-19. Общий период мониторинга составил 28 дней. «Через четыре дня дистанционного воздействия аппаратом „Тор“ (по два часа в сутки) 87% госпитализированных пациентов избавились от возбудителя опасного заболевания, что было подтверждено не только нормализацией их самочувствия, но и отрицательными результатами ПЦР-тестирования. Этот показатель у группы воздействия аппаратом „Тор“ превысил в пять раз показатели в группах контроля и плацебо», — привели данные в пресс-службе «Гранита».

Планируется ли поставка прибора в ковидные госпитали Минздрава РФ, сейчас непонятно. В пресс-службе министерства пока не ответили на запрос Znak.com по этому поводу. В концерне «Гранит» лишь заметили, что аппарат создавался «без бюджетного финансирования». При этом подчеркнули, что при конструировании «отклонили несколько предложений о покупке самой технологии», которые поступали от зарубежных коллег, и что уже разработан индивидуальный прибор с тем же электромагнитным спектром — «Тор-м».

По словам сотрудника отдела продаж концерна «Гранит» Кирилла Второва, стоимость одного аппарата «Тор» сейчас составляет 3,6 млн рублей. «Наш прибор настроен на площадь до 10 тыс. квадратных метров. Он просто пробивает здание, и все, только если оно у вас не в свинце», — отметил Второв. Аппарат весит 8,5 килограмма, работает от обычной сети 220V. Единственная рекомендация — прибор должен устанавливать специалист концерна. «Он просто замеряет угол и поставит прибор так, чтобы правильно шел сигнал», — добавил собеседник. Гарантия на прибор — год, после этого рекомендуется проводить ежемесячное обслуживание стоимостью 36 тыс. рублей. В эту стоимость входит «осмотр прибора, донастройка, обновление программы».

Что такое АО «Концерн Гранит»



Согласно данным системы СПАРК, производитель «Тора» — АО «Концерн Гранит» — создано в 2006 году. Офис компании располагается в Москве на Гоголевском бульваре, через дорогу от здания Генштаба Минобороны РФ. В числе соучредителей компании на момент создания числилось рязанское ЗАО «Сигмаком» и некие «граждане России». Сейчас — только «граждане России». Директором концерна числится Олег Овчинников. На сайте «Гранита» он также упоминается как акционер. Еще одним акционером указывается Елена Бондарчук. По данным СПАРК, она выступает соучредителем и руководителем еще нескольких коммерческих структур. В частности, ООО «НПО „Квантовые технологии“», где у Бондарчук доля в 68,75%. Остальная часть компании записана на Романа Викторовича Золотова. В 2019 году Forbes называл его сыном главы Росгвардии Виктора Золотова.

На протяжении последних 15 лет концерн «Гранит» занимается разработкой и производством средств связи. Кроме того, сферой, связанной с «анализом и использованием различных радиочастот». В 2020 году выручка компании составила, по данным СПАРК, 247,3 млн рублей (в 2019 году 453,3 млн рублей). Среди крупнейших заказчиков упоминаются подразделения МЧС, МВД и ФСБ России, войсковые части Минобороны РФ, ФГКУ «Росгранстрой», предприятия ГК «Росатом».

Автор: Игорь Пушкарев