Система выявления драк и ДТП по видеокамерам может появиться в 2022 году

Система, распознающая драки, ДТП и факт курения с помощью видеокамер и способная оповещать экстренные службы, может появиться в ряде городов РФ до конца следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании - разработчика технологии NtechLab Андрея Теленкова.

По словам Теленкова, разработанная система позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействия распознаваемых объектов - человека и автомобиля (то есть ДТП с участием автомобиля и пешехода)

"Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы", - прокомментировал он, уточнив, что система умеет определять, в частности, когда человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться с точностью от 80% до 95%.

Сейчас данная система проходит этап тестирования. Согласно планам Теленкова, в крупных городах РФ такая система может появиться уже к концу 2022 года. 

Теленков отметил, что уже есть заинтересованность в данной технологии. 

 "Я могу в целом сказать, что заинтересованы крупные заказчики практически во всех отраслях: от городской безопасности до тех, кто занимается "умными городами", а также банки, магазины, промышленные предприятия, торговые центры", - сказал он. Нынешней точности системы достаточно для оповещения экстренных служб, если человеку стало плохо на улице или его сбила машина, отметил Теленков. "Система понимает, что человек сел в машину или вышел из нее, или машины столкнулись", - добавил он.

Теленков также сообщил, что компания разработала технологию, позволяющую системе распознавать автомобили спецслужб, в том числе скорой помощи, и пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами.

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