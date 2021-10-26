Система выявления драк и ДТП по видеокамерам может появиться в 2022 году
Система, распознающая драки, ДТП и факт курения с помощью видеокамер и способная оповещать экстренные службы, может появиться в ряде городов РФ до конца следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании - разработчика технологии NtechLab Андрея Теленкова.
По словам Теленкова, разработанная система позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействия распознаваемых объектов - человека и автомобиля (то есть ДТП с участием автомобиля и пешехода)
"Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы", - прокомментировал он, уточнив, что система умеет определять, в частности, когда человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться с точностью от 80% до 95%.
Сейчас данная система проходит этап тестирования. Согласно планам Теленкова, в крупных городах РФ такая система может появиться уже к концу 2022 года.
Теленков отметил, что уже есть заинтересованность в данной технологии.
"Я могу в целом сказать, что заинтересованы крупные заказчики практически во всех отраслях: от городской безопасности до тех, кто занимается "умными городами", а также банки, магазины, промышленные предприятия, торговые центры", - сказал он. Нынешней точности системы достаточно для оповещения экстренных служб, если человеку стало плохо на улице или его сбила машина, отметил Теленков. "Система понимает, что человек сел в машину или вышел из нее, или машины столкнулись", - добавил он.
Теленков также сообщил, что компания разработала технологию, позволяющую системе распознавать автомобили спецслужб, в том числе скорой помощи, и пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое время прогуляться под такими камерами со сварливой женой или тёщей
другое.
Система для наблюдения за воровством из бюджета также будет?