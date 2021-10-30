РПЦ предупредила о рисках использования системы Face Pay в метро
В Русской православной церкви обратили внимание на риски, которые могут возникнуть при использовании системы распознавания лиц Face Pay, которая с недавнего времени начала применяться в московском метро.
"Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много", - цитирует "Интерфакс" главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.
По его мнению, пользование такими услугами должно носить добровольный характер. "Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать. Но если человек не готов это делать, то должны сохраняться альтернативные формы оплаты", - убежден митрополит.
Оплата через сервис Face Pay заработала с 15 октября на всех линиях и станциях московского метро - таким образом пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц.
Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту "Тройка" к сервису через приложение "Метро Москвы".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кому-то все эти новшества приносят немалый доход. Все остальное - вторично.
А нечего тупым попам свергать царский режим.Согласна тупые попы свергли царский строй. Что умные после этого? Дураки. Народ не имеющий своего прошлого,не имеет своего будущего.
не, лучше быть на острие прогресса, когда за тебя решают, что тебе нужно и что тебе делать.
А у вас (не тупой) какое образование ?
тупых попов дошло.