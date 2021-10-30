РПЦ предупредила о рисках использования системы Face Pay в метро

15:15 30.10.2021

В Русской православной церкви обратили внимание на риски, которые могут возникнуть при использовании системы распознавания лиц Face Pay, которая с недавнего времени начала применяться в московском метро.

"Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много", - цитирует "Интерфакс" главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

По его мнению, пользование такими услугами должно носить добровольный характер. "Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать. Но если человек не готов это делать, то должны сохраняться альтернативные формы оплаты", - убежден митрополит.

Оплата через сервис Face Pay заработала с 15 октября на всех линиях и станциях московского метро - таким образом пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц.

Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту "Тройка" к сервису через приложение "Метро Москвы".