Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе
Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".
Меморандум подписан представителем российской госкорпорации и ЗИНГСА - Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве.
В переговорах 1 ноября в Москве участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь мечта сбудется, Рогозин нашёл себе правильных партнёров по уровню развития... америкосы оказались слабоваты, с ними только время терять. Теперь на Марсе не яблони, а пальмы зацветут, финики и бананы, ну а лично для Рогозина, посадят фигОвое дерево!
Только негров в космосе и не хватало.
мы будем их обезьян с кокосами возить на орбиту?
зимбабва будет поставлять куклы вуду Маска.