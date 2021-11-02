Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе

Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

Меморандум подписан представителем российской госкорпорации и ЗИНГСА - Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве.

В переговорах 1 ноября в Москве участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2021, 00:22
    Гость: Ну наконец-то!

    Теперь мечта сбудется, Рогозин нашёл себе правильных партнёров по уровню развития... америкосы оказались слабоваты, с ними только время терять. Теперь на Марсе не яблони, а пальмы зацветут, финики и бананы, ну а лично для Рогозина, посадят фигОвое дерево!

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