Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе

23:07 2.11.2021

Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

Меморандум подписан представителем российской госкорпорации и ЗИНГСА - Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве.

В переговорах 1 ноября в Москве участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли.