Компания Xiaomi выпустит смартфон-раскладушку

20:40 10.11.2021

Китайское издание MyDrivers со ссылкой на инсайдера под ником Digital Chat Station сообщило, что компания Xiaomi начала работу над раскладным смартфоном.

Сообщается, что компания намерена выпустить смартфон-раскладушку, который будет состоять из двух половин, соединенных шарниром и складываемых по горизонтали. По словам источника, устройство будет напоминать Samsung Galaxy Z Flip3 и Motorola Razr Blade 5G.

Новинка будет представлять собой флагманский девайс и получит OLED-дисплей, процессор от Qualcomm или MediaTek. Остальные характеристики пока не раскрываются. Digital Chat Station уточнил, что благодаря складной конструкции аппарат будет иметь небольшие габариты.

В марте китайская компания Xiaomi представила свой первый раскладной смартфон, напоминает Lenta.ru. Mi Mix Fold имеет складной форм-фактор, на каждой его стороне находятся по OLED-дисплею. Основной экран в разложенном состоянии имеет диагональ 8,01 дюйма, дополнительный - 6,52 дюйма.