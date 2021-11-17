На ролик для популяризации «суверенного рунета» потратят 600 тыс. рублей
Роскомнадзор заказал за 600 тысяч рублей цифровой видеоролик о реализации 90-ФЗ, регулирующего работоспособность рунета в случае его отключения от глобальной сети («суверенный интернет»).
Ролик будет создан подведомственным Главным радиочастотным центром, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно техническому заданию, ролик должен показать целевой аудитории, в том числе операторам связи, возможности Роскомнадзора по защите сети связи и данных граждан «вне зависимости от геополитической ситуации за пределами Российской Федерации», а также напоминать операторам о необходимости соблюдения требований ведомства, например в части установки на свое оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).
Длительность ролика должна составить не менее 240 секунд. Он должен включать в себя анимацию и закадровый голос, а «по эмоциональному тону должен варьироваться от спокойного до экшена». Срок окончания работ - 20 декабря 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чебурнет это сила!
ну если можно "до экшена" тогда точно это исконно русский "рунет".
Слоган для ролика : "за ваш счет и вопреки вашим желаниям мы будем вас защищать"
А ещё там есть мордатая баба. Она никому и слова сказать не даёт. Шибко кречит.
все вранье, от начала и до конца.
тн "суверенный интернет" это Программа Тотальной Слежки и Контроля за людьми в интернете, а не Безопасность и Работоспособность сегмента интеренета в рф.
они активно используют методы психологического программировния людей - тоже пришло из сша и британии..