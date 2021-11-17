На ролик для популяризации «суверенного рунета» потратят 600 тыс. рублей

15:48 17.11.2021

Роскомнадзор заказал за 600 тысяч рублей цифровой видеоролик о реализации 90-ФЗ, регулирующего работоспособность рунета в случае его отключения от глобальной сети («суверенный интернет»).

Ролик будет создан подведомственным Главным радиочастотным центром, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно техническому заданию, ролик должен показать целевой аудитории, в том числе операторам связи, возможности Роскомнадзора по защите сети связи и данных граждан «вне зависимости от геополитической ситуации за пределами Российской Федерации», а также напоминать операторам о необходимости соблюдения требований ведомства, например в части установки на свое оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Длительность ролика должна составить не менее 240 секунд. Он должен включать в себя анимацию и закадровый голос, а «по эмоциональному тону должен варьироваться от спокойного до экшена». Срок окончания работ - 20 декабря 2021 года.