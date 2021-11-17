На ролик для популяризации «суверенного рунета» потратят 600 тыс. рублей

Роскомнадзор заказал за 600 тысяч рублей цифровой видеоролик о реализации 90-ФЗ, регулирующего работоспособность рунета в случае его отключения от глобальной сети («суверенный интернет»).

Ролик будет создан подведомственным Главным радиочастотным центром, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно техническому заданию, ролик должен показать целевой аудитории, в том числе операторам связи, возможности Роскомнадзора по защите сети связи и данных граждан «вне зависимости от геополитической ситуации за пределами Российской Федерации», а также напоминать операторам о необходимости соблюдения требований ведомства, например в части установки на свое оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Длительность ролика должна составить не менее 240 секунд. Он должен включать в себя анимацию и закадровый голос, а «по эмоциональному тону должен варьироваться от спокойного до экшена». Срок окончания работ - 20 декабря 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.11.2021, 18:07
    Гость: надо же

    Слоган для ролика : "за ваш счет и вопреки вашим желаниям мы будем вас защищать"

  4. 17.11.2021, 17:50
    Гость: Любитель Гугла.

    А ещё там есть мордатая баба. Она никому и слова сказать не даёт. Шибко кречит.

  5. 17.11.2021, 17:44
    Гость: g

    все вранье, от начала и до конца.
    тн "суверенный интернет" это Программа Тотальной Слежки и Контроля за людьми в интернете, а не Безопасность и Работоспособность сегмента интеренета в рф.
    они активно используют методы психологического программировния людей - тоже пришло из сша и британии..

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