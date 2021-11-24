Xiaomi выпустила «умный воротник» для корректировки осанки

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый гаджет, получивший название HiPee Smart Health Neckband.

Новинка представляет собой пластиковый «умный воротник», который помогает пользователю корректировать осанку. По мнению разработчиков, устройство сможет избавить многих людей от болей в шее и спине, сообщает Gizmochina.

Гаджет использует алгоритм искусственного интеллекта, анализирующий изменение позы своего владельца. В нужное время он напомнит о необходимости принять правильное положение, например, при работе за компьютером или использовании смартфона.


Фото: Xiaomi

HiPee Smart Health Neckband поставляется с набором «соматосенсорных» игр для легких тренировок.

Новинка оснащена высокоточным датчиком движения, который распознает изменения положения тела, угол изменения осанки, повороты головы и другое. Полученные данные передаются игровым приложениям, позволяя взаимодействовать с аватаром в виртуальном мире.

Также устройство можно подключить к приложению WeChat (через Bluetooth). В течение дня оно будет записывать время пребывания в «неправильных» позах и другие необходимые для коррекции осанки данные.

Стоимость HiPee Smart Health Neckband составит $47, но до окончания «краудфандингового» периода гаджет можно приобрести за $31.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Святослав Князев
Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой
Анна Попова
Попова призвала срочно привить от гриппа всех переболевших ковидом
Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Кремль ответил на резолюцию США о непризнании Путина президентом России
Избранное
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?
Как устроить новогодний праздник для ребенка?
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь
Кризис легитимности
Алина Кабаева и Ирина Слуцкая сошлись во мнении о судействе на Олимпиаде в Токио