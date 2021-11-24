Xiaomi выпустила «умный воротник» для корректировки осанки

11:04 24.11.2021

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый гаджет, получивший название HiPee Smart Health Neckband.

Новинка представляет собой пластиковый «умный воротник», который помогает пользователю корректировать осанку. По мнению разработчиков, устройство сможет избавить многих людей от болей в шее и спине, сообщает Gizmochina.

Гаджет использует алгоритм искусственного интеллекта, анализирующий изменение позы своего владельца. В нужное время он напомнит о необходимости принять правильное положение, например, при работе за компьютером или использовании смартфона.



Фото: Xiaomi

HiPee Smart Health Neckband поставляется с набором «соматосенсорных» игр для легких тренировок.

Новинка оснащена высокоточным датчиком движения, который распознает изменения положения тела, угол изменения осанки, повороты головы и другое. Полученные данные передаются игровым приложениям, позволяя взаимодействовать с аватаром в виртуальном мире.

Также устройство можно подключить к приложению WeChat (через Bluetooth). В течение дня оно будет записывать время пребывания в «неправильных» позах и другие необходимые для коррекции осанки данные.

Стоимость HiPee Smart Health Neckband составит $47, но до окончания «краудфандингового» периода гаджет можно приобрести за $31.