Совет директоров ОАК одобрил объединение с «МиГ» и «Сухой»

13:41 2.12.2021

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) одобрил объединение с компаниями «МиГ» и «Сухой». Окончательное решение должны принять акционеры на внеочередном собрании в январе.

Решение объединить ОАК, «МиГ» и «Сухой» в одну организацию было принято на заседании совета директоров 30 ноября, а вопрос о реорганизации вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года, сообщает пресс-служба ОАК.

«Помимо выполнения функций корпоративного центра, ОАК станет операционной компанией, будет непосредственно управлять производственными площадками и конструкторскими бюро, реализовывать авиационные программы и заниматься разработкой перспективной техники», - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что известные во всем мире бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся, а упрощение корпоративной структуры ОАК должно снизить дублирующие административные функции и сократить общехозяйственные затраты корпорации.

В ОАК также напомнили, что текущее управление компаниями было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) «МиГа» были переданы «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» - в ПАО «ОАК». ОАК также напрямую управляет компанией «Туполев» (разработчик и производитель стратегических бомбардировщиков) и компанией «Ильюшин» (транспортные самолеты).