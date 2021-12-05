Ученые создали жвачку, защищающую от COVID-19

16:28 5.12.2021

Для проверки эффективности исследователи использовали слюну здоровых людей и зараженных COVID-19

Ученые из США разработали жвачку от COVID-19, связывающую вирус прямо во рту. Жевательная резинка содержит рецепторы ACE2, которые помогают ловить вирионы SARS-CoV-2 и не дают им проникать в ткани полости рта.

Коронавирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, преимущественно за счет частиц, выделяемых при дыхании и разговоре, и обычно в большом количестве определяется в слюне. Исследователи из Пенсильванского университета предположили, что можно снизить вирусную нагрузку и риски заражения, связав вирионы во рту, пишет Газета.RU.

Чтобы создать антиковидную жвачку, ученые вырастили партию модицифицированного салата-латука, содержащего большое количество рецепторов ACE2, с которыми связывается SARS-CoV-2.

На основе этого растительного сырья они изготовили жевательную резинку. Технология немного отличалась от классической — ученые работали при более низких температурах, чтобы ACE2 не разрушился, и использовали прессование вместо экструзии и прокрутки. Также они сделали плацебо-жвачку. Оба продукта практически не отличались по вкусу и физическим характеристикам от обычной жевательной резинки.

Для проверки эффективности исследователи использовали слюну здоровых людей и зараженных COVID-19. Оказалось, вирусные частицы действительно связываются с ACE2 в жвачке и их концентрация в слюне резко снижается.

Связавшись с рецепторами ACE2 в антиковидной жвачке, вирусные частицы уже не смогут «отклеиться» от них и проникнуть в клетки полости рта, поясняют авторы разработки.

Антиковидная жвачка может храниться при тех же условиях, что и обычная. Каких-либо аналогичных биологических «ловушек», одобренных регулирующими органами, пока что не существует, что делает разработку уникальной в своем роде, подчеркивают ученые.

Маски и другие меры предосторожности защищают окружающих от заражения, однако не могут защитить от повторного инфицирования самого пациента, обращают внимание исследователи. Жвачка, снижая вирусную нагрузку, уменьшает риск того, что новые вирусные частицы снова поразят клетки организма, вызвав новый эпизод COVID-19.