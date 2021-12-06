ЦБ приостановил переводы по рублевым кошелькам WebMoney

21:54 6.12.2021

Система денежных переводов WebMoney с 7 декабря останавливает переводы денежных средств и пополнение кошельков по требованию Банка России на полгода.

«6 декабря АО Банк "ККБ", Гарант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на 6 месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников Системы операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам.

Во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 года доступными для владельцев P и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП)», - говорится в сообщении на официальном сайте системы.

Представитель WebMoney рассказал РБК, что данное предписание ЦБ стало неожиданностью, а «основанием ограничений обозначены формальные замечания»

«Каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием [сервиса] у нас нет и не было. В связи с этим данное предписание ЦБ стало неожиданностью для нас. Мы не можем комментировать позицию регулятора, но, насколько нам известно, основанием ограничений обозначены формальные замечания», - цитирует РБК слова представителя системы.