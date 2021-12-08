Володин рассказал о роли Европы и США в развале СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал в Телеграм мнение, что с распадом СССР США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны.

По его словам, из развала Советского союза экономическую и политическую выгоду извлекла бывшая советская элита, а пострадали граждане.

«От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза. Они не хотели развала страны. В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Но слабость политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное для страны время привели к тому, что позиция людей была проигнорирована. Сохранить государство не удалось», - написал Володин.

Также он напомнил, что 5 декабря запустил среди читателей своего канала опрос о том, кто виноват в трагедии распада СССР. Большинство комментаторов считает, что причиной развала стали «предательство партийных элит» и «иностранное вмешательство».

Напомним, 8 декабря 1991 года на правительственной даче в Вискулях был подписан договор об упразднении СССР как субъекта международного права. Ельцин, Кравчук и Шушкевич уничтожили государство, которое с огромными жертвами и затратами собиралось веками и каждый километр которого в прямом смысле полит народным потом и кровью.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2021, 16:32
    Гость: По мнению "совка"

    (01.12.2001)
    ЦК и СМИ народу обещали
    «улучшить», «углубить» социализм.
    На деле государство разрушали
    и зло критиковали сталинизм.

    Но большинство не замечало это.
    И верило: всё будет хорошо.
    Свобода слова: нет теперь запретов —
    критиковать всю власть разрешено.

    А власти, пресса и ТВ всё врали.
    «Совки» им верили и ждали,
    не видя, что они стране враги…
    Вот так им ложь «улучшила» мозги.

    И до сих пор ведь не прозрели
    и не признали за собой вины
    в утрате прав, которые имели,
    в уничтожении родной страны.

    Не все, конечно. Люди есть такие,
    кто сущность «перестройки» осознал,
    кто видел, что вокруг одни слепые,
    и от бессилья им помочь страдал.

    Кто, наблюдая, как чинят расправу
    над Сталиным, грызя его как кость,
    вбивая клин в Советскую Державу,
    испытывал и гнев, и боль, и злость.

    И с болью вновь и вновь искал в надежде
    найти, как сам, советских патриотов. Но
    ему с улыбкой говорили, как невежде:
    так перестройка же! Всё будет хорошо.

    ————————————————————
    Ларида Кузнецова

  2. 08.12.2021, 16:04
    Гость: советский инженер

    "Выгоду извлекла бывшая советская элита" - вот это точно сказано. Безусловно виновны не только горбачёв, ельцин, кравчук и шушкевич. В развале СССР была заинтересована значительная часть советской элиты - те кто был у власти и пользовался этим. Ведь что нужно людям которые наворовали ценностей на миллионы долларов? - 1) чтобы их не поймали и не расстреляли 2)сохранить наворованное 3) открыто пользоваться наворованным а не трястись от страха. Из этого ьожно с уверенностью сделать несколько выводов: 1) в развале СССР была заинтересована большая группа представителей элиты (тех самых которые должны были СССР укреплять и защищать) и именно в их интересах а не в интересах народа действовал горбачёв. 2) все они появились не за 2-3 года правления горбачёва. Основные капиталы они наворовали в брежневское время. 3)значительная часть этой элиты (или их детей) и сейчас находится у власти, они просто побросали партбилеты и вступили в другие партии. Все они преступники и предатели готовые продать и мать родную.

  4. 08.12.2021, 15:57
    Гость: С чего вдруг, Володин

    а почему бы и нет?
    Всё лучше чем песковы, мурашки, поповы, гинцбурги.
    Песков больше высказывается, он тоже преемник?

  5. 08.12.2021, 15:49
    Гость: Мутная личность этот Климов(урожденный Калмыков)

    русско-американский писатель-перебежчик, журналист, редактор, автор многочисленных публикаций и лекций конспирологического и евгенистического содержания.
    Советская власть оказала ему ДОВЕРИЕ, выучила на военного переводчика, После окончании ВИИЯ в 1945 году был направлен для прохождения службы переводчиком немецкого языка в звании младшего лейтенанта в Берлин, в Советскую Военную Администрацию. В 1947 году, получив приказ вернуться в Москву, бежал в Западную Германию.
    А ОН ОКАЗАЛСЯ ПРЕДАТЕЛЕМ Родины, мало того что сбежал, так в 1949—1950 годах, по его словам, работал в Гарвардском проекте под эгидой ЦРУ, проводя психологические опросы русскоязычных иммигрантов-беженцев.

    В 1951—1955 годах был председателем ЦОПЭ и главным редактором журналов «Свобода» и «Антикоммунист» (последний на немецком языке). Его книга «Машина Террора» была сериализирована в журнале «Ридерс Дайджест» («Reader’s Digest») в 1953 году.

    НАШИ люди даже в булочную на такси не ездят, не говоря о предательстве Родины в трудное послевоенное время.

    Климов был женат, но его жена развелась с ним, не выдержав его антисемитизма. Позднее Климов утверждал, что она была лесбиянкой и еврейкой по национальности.
    Обижен на жену, вот и...

    Книги скучные, примитиыные, производят впечатление грязи.

    Риторика Климова в защиту созданной им концепции представляет собой переплетение ксенофобных (главным образом, антисемитских и гомофобных) построений, которые,
    БОЛЬНОЙ короче

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