Володин рассказал о роли Европы и США в развале СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал в Телеграм мнение, что с распадом СССР США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны.
По его словам, из развала Советского союза экономическую и политическую выгоду извлекла бывшая советская элита, а пострадали граждане.
«От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза. Они не хотели развала страны. В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Но слабость политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное для страны время привели к тому, что позиция людей была проигнорирована. Сохранить государство не удалось», - написал Володин.
Также он напомнил, что 5 декабря запустил среди читателей своего канала опрос о том, кто виноват в трагедии распада СССР. Большинство комментаторов считает, что причиной развала стали «предательство партийных элит» и «иностранное вмешательство».
Напомним, 8 декабря 1991 года на правительственной даче в Вискулях был подписан договор об упразднении СССР как субъекта международного права. Ельцин, Кравчук и Шушкевич уничтожили государство, которое с огромными жертвами и затратами собиралось веками и каждый километр которого в прямом смысле полит народным потом и кровью.
Комментарии читателей Оставить комментарий
(01.12.2001)
ЦК и СМИ народу обещали
«улучшить», «углубить» социализм.
На деле государство разрушали
и зло критиковали сталинизм.
Но большинство не замечало это.
И верило: всё будет хорошо.
Свобода слова: нет теперь запретов —
критиковать всю власть разрешено.
А власти, пресса и ТВ всё врали.
«Совки» им верили и ждали,
не видя, что они стране враги…
Вот так им ложь «улучшила» мозги.
И до сих пор ведь не прозрели
и не признали за собой вины
в утрате прав, которые имели,
в уничтожении родной страны.
Не все, конечно. Люди есть такие,
кто сущность «перестройки» осознал,
кто видел, что вокруг одни слепые,
и от бессилья им помочь страдал.
Кто, наблюдая, как чинят расправу
над Сталиным, грызя его как кость,
вбивая клин в Советскую Державу,
испытывал и гнев, и боль, и злость.
И с болью вновь и вновь искал в надежде
найти, как сам, советских патриотов. Но
ему с улыбкой говорили, как невежде:
так перестройка же! Всё будет хорошо.
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Ларида Кузнецова
"Выгоду извлекла бывшая советская элита" - вот это точно сказано. Безусловно виновны не только горбачёв, ельцин, кравчук и шушкевич. В развале СССР была заинтересована значительная часть советской элиты - те кто был у власти и пользовался этим. Ведь что нужно людям которые наворовали ценностей на миллионы долларов? - 1) чтобы их не поймали и не расстреляли 2)сохранить наворованное 3) открыто пользоваться наворованным а не трястись от страха. Из этого ьожно с уверенностью сделать несколько выводов: 1) в развале СССР была заинтересована большая группа представителей элиты (тех самых которые должны были СССР укреплять и защищать) и именно в их интересах а не в интересах народа действовал горбачёв. 2) все они появились не за 2-3 года правления горбачёва. Основные капиталы они наворовали в брежневское время. 3)значительная часть этой элиты (или их детей) и сейчас находится у власти, они просто побросали партбилеты и вступили в другие партии. Все они преступники и предатели готовые продать и мать родную.
Лучше бы рассказал про маргарин, пальмовое масло и....
а почему бы и нет?
Всё лучше чем песковы, мурашки, поповы, гинцбурги.
Песков больше высказывается, он тоже преемник?
русско-американский писатель-перебежчик, журналист, редактор, автор многочисленных публикаций и лекций конспирологического и евгенистического содержания.
Советская власть оказала ему ДОВЕРИЕ, выучила на военного переводчика, После окончании ВИИЯ в 1945 году был направлен для прохождения службы переводчиком немецкого языка в звании младшего лейтенанта в Берлин, в Советскую Военную Администрацию. В 1947 году, получив приказ вернуться в Москву, бежал в Западную Германию.
А ОН ОКАЗАЛСЯ ПРЕДАТЕЛЕМ Родины, мало того что сбежал, так в 1949—1950 годах, по его словам, работал в Гарвардском проекте под эгидой ЦРУ, проводя психологические опросы русскоязычных иммигрантов-беженцев.
В 1951—1955 годах был председателем ЦОПЭ и главным редактором журналов «Свобода» и «Антикоммунист» (последний на немецком языке). Его книга «Машина Террора» была сериализирована в журнале «Ридерс Дайджест» («Reader’s Digest») в 1953 году.
НАШИ люди даже в булочную на такси не ездят, не говоря о предательстве Родины в трудное послевоенное время.
Климов был женат, но его жена развелась с ним, не выдержав его антисемитизма. Позднее Климов утверждал, что она была лесбиянкой и еврейкой по национальности.
Обижен на жену, вот и...
Книги скучные, примитиыные, производят впечатление грязи.
Риторика Климова в защиту созданной им концепции представляет собой переплетение ксенофобных (главным образом, антисемитских и гомофобных) построений, которые,
БОЛЬНОЙ короче