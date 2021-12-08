Володин рассказал о роли Европы и США в развале СССР

11:41 8.12.2021

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал в Телеграм мнение, что с распадом СССР США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны.

По его словам, из развала Советского союза экономическую и политическую выгоду извлекла бывшая советская элита, а пострадали граждане.

«От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза. Они не хотели развала страны. В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Но слабость политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное для страны время привели к тому, что позиция людей была проигнорирована. Сохранить государство не удалось», - написал Володин.

Также он напомнил, что 5 декабря запустил среди читателей своего канала опрос о том, кто виноват в трагедии распада СССР. Большинство комментаторов считает, что причиной развала стали «предательство партийных элит» и «иностранное вмешательство».

Напомним, 8 декабря 1991 года на правительственной даче в Вискулях был подписан договор об упразднении СССР как субъекта международного права. Ельцин, Кравчук и Шушкевич уничтожили государство, которое с огромными жертвами и затратами собиралось веками и каждый километр которого в прямом смысле полит народным потом и кровью.