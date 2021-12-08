Рогозин посетит Японию и обсудит сотрудничество по космическим проектам
Дмитрий Рогозин в 2022 году посетит Японию по приглашению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
«Я в 2022 году планирую посетить Японию, у меня есть приглашение от JAXA», - цитирует ТАСС слова генерального директора Роскосмоса.
По словам Рогозина, в рамках визита он намерен посетить JAXA и правительство Японии, а также обсудить совместное сотрудничество в космической отрасли.
Напомним, 8 декабря с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-20», на котором на МКС отправились японские космические туристы - миллиардер Юсаку Маэзава и его ассистент по бизнесу Йозо Хирано. Также на орбиту отправился космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну а почему бы и нет, нужно пробовать любые варианты, может удастся и япошек на бабки тоже развести, или акции им втюхать, речь же не о ракетах и космосе это только антураж, а о бабках, а эдесь Рогозину равных нет если только Остап Бендер.
партнеры из зимбабве?