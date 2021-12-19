В Швеции начали вживлять под кожу микрочипы с COVID-паспортами

11:38 19.12.2021

В Швеции разработаны импланты с ковид-паспортами, вживляемые под кожу. Эту технологию, разработчиком которой является компания Epicenter, опробовали на себе около 6 тысяч жителей страны, сообщает Телеграм-канал Readovka.

Микро-чипы вживляют в руку, после чего их можно отсканировать и получить сведения о вакцинации гражданина. На чипах также можно хранить договоры, проездные на автобус и даже абонемент в спортзал.

По словам разработчиков, процедура безопасна, полностью обратима и не требует специального приложения на телефоне.