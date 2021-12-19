В Швеции начали вживлять под кожу микрочипы с COVID-паспортами

В Швеции разработаны импланты с ковид-паспортами, вживляемые под кожу. Эту технологию, разработчиком которой является компания Epicenter, опробовали на себе около 6 тысяч жителей страны, сообщает Телеграм-канал Readovka.

Микро-чипы вживляют в руку, после чего их можно отсканировать и получить сведения о вакцинации гражданина. На чипах также можно хранить договоры, проездные на автобус и даже абонемент в спортзал.

По словам разработчиков, процедура безопасна, полностью обратима и не требует специального приложения на телефоне.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.12.2021, 15:03
    Гость: Влад

    Еще года 4 назад бросались в глаза параллели между такими, казалось бы, непохожими странами, как Швеция и Китай. Тем не менее, они очень похожи.
    1. В обеих странах власти маниакально запрещают наличные деньги, чтобы поставить траты граждан под тотальный контроль.
    2. В Китае господствующая идеология - местный вариант коммунизма, а в Швеции - их собственный либеральный техно-эко-биосоциализм.
    3. Критиковать идеологию нельзя ни там, ни там. И в Китае, и в Швеции это приводит к снидению социального рейтинга. В Китае официально, в Швеции пока нет, но с плохими рекомендациями на нормальную работу не устроишься и не возьмешь кредит.

  2. 19.12.2021, 14:53
    Гость: Это только начало

    Скоро и микропроцессоры будут вживлять, которые хакеры будут перепрограммировать.
    Карьеру, в том числе и военно-силовую и чиновничью смогут делать только спецом чипированные.

  4. 19.12.2021, 14:39
    Гость: ABCD

    Недолго ждать и у нас, когда цифрофашисты возьмут инициативу "на вооружение", стадо рабов (божьих) нужно как то метить, утлые писуар коды такие ненадёжные..
    А ЧИП- идеально! особенно он приглянется налоговой, МВД, и "выборной системе" -можно в реальном времени наблюдать кто не пришел на балаган выборов, что бы система сама за несознательных "избирателей" ставила галочки где нужно.
    И человека без ЧИПа объявят вне закона, он кончено добровольный будет, как же ещё, но даже в магазин без него не зайти будет. И детям их будут вживлять в роддомах ещё без разрешения родителей.
    Вопрос времени -от Клишаца или Володина такой законопроект,

  5. 19.12.2021, 14:23
    Гость: ник

    Создали бы такой же уровень жизни как у шведов и потом вживляли бы чипы как в Швеции.

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