«Ростех» запустил серийное производство танка «Армата»

21:52 24.12.2021

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о начале серийного производства нового танка Т-14 «Армата».

«Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов по поставкам Минобороны можем отметить (...) наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство», - сказал Артяков.

Также он отметил поставки истребителей Су-57, сообщает «Интерфакс».

«Наша задача основная - не подвести нашего заказчика. На сегодняшний день мы приходим к цифре стопроцентного исполнения гособоронзаказа, что очень редко случалось в прошлые периоды. (...) Я надеюсь, что министерство обороны и военные будут довольны нашей продукцией», - добавил он.

Ранее первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов отмечал, что Т-14 - это шаг вперед на десятилетия, переоснащение войск на данную машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений.