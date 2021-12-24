«Ростех» запустил серийное производство танка «Армата»

Армата. Т-14

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о начале серийного производства нового танка Т-14 «Армата».

«Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов по поставкам Минобороны можем отметить (...) наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство», - сказал Артяков.

Также он отметил поставки истребителей Су-57, сообщает «Интерфакс».

«Наша задача основная - не подвести нашего заказчика. На сегодняшний день мы приходим к цифре стопроцентного исполнения гособоронзаказа, что очень редко случалось в прошлые периоды. (...) Я надеюсь, что министерство обороны и военные будут довольны нашей продукцией», - добавил он.

Ранее первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов отмечал, что Т-14 - это шаг вперед на десятилетия, переоснащение войск на данную машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2021, 01:04
    Гость: со стороны

    Ну, если "по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений", то речь о многих десятилетиях. Модернизированные Т-72 прослужат еще лет 50, а 90-е, так вообще...

  2. 25.12.2021, 01:03
    Гость: g

    это верное решение.
    войну выигрывает совершенное оружие в руках бесстрашных бойцов.
    современные танки не только превосходство - это выживание экипажа.
    эта байда про мол у нас много старых танков - очредная бредятина. их надо продавать и на переплавку.

  4. 24.12.2021, 23:50
    Гость: Да

    А сколько залп цирконов стоит? :)

    А сколько стоит, скажем, Манхэттен или там хотя бы Львов?

    Может быть, дешевле? :)
    -----

    Да и почему это вообще спрашиваете? Платформа Армата для нескольких изделий сделана. Для разных целей.

    Ясно, что никто не пошлёт танки, если не будет зачищена или нейтрализована территория перед ними. Ну, хотя бы с помощью РЭБ...

    А там, стреляйте всеми 250 штуками.. Без связи..

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