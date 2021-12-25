Пять популярных книг о киберспорте

01:41 25.12.2021

Командные компьютерные игры из развлечения подростков превратились в серьезный бизнес, где суммы призовых исчисляются сотнями тысяч и миллионами долларов.

О киберспорте снято много сюжетов, написано тысячи статей и десятки книг. Предлагаем вам ознакомиться с пятью популярными книгами, которые заинтересуют любителей компьютерного спорта.

1. This is esports (and How to Spell it)

Автором книги является Пол "ReDeYe" Чалонер (Paul "ReDeYe" Chaloner) — бывший профессиональный киберспортивный комментатор. Пол называет киберспорт феноменом современного мира и считает, что эта индустрия не похожа ни что другое.

Сам Пол Чалонер является легендой киберспорта, поэтому ему действительно есть о чем рассказать читателям. В книге поднимаются вопросы коррупции и мошенничества в киберспорте, максимально реалистично переданы ощущения игроков, описана борьба между командами.

Текст книги написан живо и остроумно, автор рассказывает о киберспорте своим фирменным авторским языком. Читатель получит ответ на следующие вопросы: кто стоит за киберспортивными соревнованиями, как заработать на игре, что чувствуют победители и проигравшие.

2. A Newborn Business: Esports

Автор книги, Золтан Андрейкович (Zoltan Andrejkovics), много лет работал менеджером киберспортивного направления Docler group, поэтому знает всю внутреннюю кухню индустрии. Он рассказывает о настоящем и будущем киберспорта, дает осторожные, но обоснованные прогнозы относительно перспектив развития игровой индустрии.

В книге даются ответы на вопросы:

Как стать профессиональным игроком?

Можно ли зарабатывать на жизнь киберспортом?

Какие игровые дисциплины самые популярные?

За последние пять лет киберспорт пережил настоящий бум, много людей захотели стать его частью и зарабатывать на своем увлечении. Книга дает советы, как превратить свое хобби в заработок.

3. The Book of Esports

Многих интересует вопрос, почему произошел такой стремительный рост популярности киберспорта. Компьютерные видеоигры превратились из развлечения в серьезный бизнес, который по популярности уже догнал хоккей с шайбой. В книге рассказывается о том, как создать бизнес на киберспорте с оборотом в 1 миллиард долларов. Также рассмотрен вопрос о влиянии компьютерных игр на успеваемость подростков. Сделан интересный вывод о том, что умеренное увлечение киберспортом поможет ребенку поступить в престижный вуз.

Автор книги - Уильям “The Professor” Коллис (William Collis) - cовладелец и соучредитель аналитической компании в области киберспорта Team Genji, специалист в области глобальных явлений киберспорта.

Книга Уильяма Коллиса подробно рассказывает об основных этапах развития киберспорта, его перспективах. Есть интервью известных в киберспорте личностей, которые делятся своими прогнозами развития разных дисциплин. Высказана интересная мысль, что будущее за киберспортом, так как все больше стирается разрыв между человеком и машиной.

4. The Astralis Story: eSports’ incredible journey from dingy basements to sold-out arenas (История Астралис - невероятный путь киберспорта от подвалов до переполненных арен)

В книге рассказывается об эволюции киберспорта с момента истоков и до наших дней. Авторы книги - авторитетные специалисты:

Денни “zonic” Соренсен (Danny " zonic " Sørensen) - профессиональный игрок и легендарный тренер команды Astralis по CS:GO;

" Sørensen) - профессиональный игрок и легендарный тренер команды Astralis по CS:GO; Маркус Бернсен (Markus Bernsen) - корреспондент датского издания Weekendavisen в Вашингтоне. Ведет колонки о технологиях, экономике и политике.

Авторы приоткрыли завесу того, что происходит за кулисами соревнований в Counter Strike. Рассказано о тех моментах, которые не видят игроки и зрители. Поэтому они предлагает взглянуть на игру и соревнования по кибердисциплинам с несколько иного ракурса. Денни много рассказывает о нюансах подготовки к киберспортивным соревнованиям, секретах успешных геймеров, учит добиваться успеха.

Титулованный тренер приоткрывает свои секреты, благодаря которым он мотивирует команды на успех. По его словам, очень трудно морально восстановиться после разгромного проигрыша, особенно, если уже на следующий день нужно играть снова.

5. Good Luck Have Fun: The Rise of eSports

Автор книги Роланд Ли (Roland Li) предлагает читателям свой взгляд на причины успеха и феномен киберспорта. Среди них — уникальное сочетание технологий, решительности и особой культуры игры. Описано, почему крупные корпорации готовы вкладывать в киберспорт миллионы долларов, за которые потом борются команды.

Роланд Ли взял интервью у нескольких акул и ветеранов киберспорта, исследовал причины успеха, которые привели к столь высоким достижениям. Рассказано и о темной стороне киберспорта — описаны судьбы людей, которые не смогли добиться успеха в игре и погрузились в мир наркотиков.