Услуги по очистке и дезинфекции вентиляции и кондиционеров

От чистоты систем вентиляции и кондиционирования зависит здоровье и трудоспособность граждан. Попадание патогенной флоры в вентиляционные каналы может привести к серьезным проблемам. «Дез Групп» — сертифицированный поставщик услуг.

Дезинфекция вентиляции компанией «Дез Групп» — гарантия долгосрочной и бесперебойной работы оборудования.

«Дез Групп» — официально зарегистрированная Роспотребнадзором санэпидемстанция.

  • Имеем семилетний опыт работы по оказанию услуг населению Москвы и Московской области.

  • Оказываем услуги физическим и юридическим лицам

  • Обслуживаем здания различного назначения: административные центры, жилые комплексы, производственные учреждения, сферы общепита.

  • Работаем по заявкам и по договору.

  • Круглосуточный выезд в течение 2х часов.

  • Современное оборудование и безопасные препараты последнего поколения.

  • Лицензии и сертификаты на услуги.

Системы вентиляции

От систем вентиляции напрямую зависит здоровье и трудоспособность граждан:

  • обеспечивают приток свежего воздуха, насыщенного кислородом;

  • контролируют уровень влажности воздуха в помещении;

  • согревают или охлаждают воздух в разные сезонные периоды.

Загрязнение вентиляционных систем способно сильно подорвать здоровье. Достаточно какому-либо вирусу, канцерогены или аллергену проникнуть в систему, как он с огромной скоростью будет распространяться по всему помещению и даже зданию, поражая окружающих здоровых людей. Последствия могут быть весьма плачевными. А учреждениям такое нарушение грозит серьезными штрафными санкциями.

За чистотой и исправностью вентиляционных систем надо тщательно следить, вовремя проводить диагностику и чистку. Работа непростая и требует вмешательства специалистов. Лучше всего обращаться за услугами к компаниям с серьезной репутацией, надежно зарекомендовавших себя на рынке услуг и имеющим все нужные документы для проведения работ по очистке и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

Услуга очистки систем вентиляции

Очистка и дезинфекция вентиляции и кондиционирования — самая распространенная услуга. Она включает в себя очищение вентиляции от разного рода загрязнений, а также дезинфекцию системы от паразитарных микроорганизмов.

Качественный свежий воздух — одно из главных условий здорового пребывания людей в жилых помещениях.

Во время работы специалисты используют длинный трос с разными видами насадок для очистки вентиляции от пыли, жира и грязи. Гибкость троса позволяет добираться до самых удаленных участков системы. С помощью высокоэффективного моющего средства, которое подается методом распыления, возможно эффективно очищать оборудование от патогенной флоры. Процесс работы контролируется видеокамерами.

Процесс очистки вентиляционных систем

Примерная схема очистительных работ представляет собой:

  • осмотр и анализ всей системы вентиляции сотрудниками «Дез Групп» и определение степени загрязнения;

  • проверка системы на соответствующую мощность;

  • контроль с использованием видеодиагностики;

  • врезка дополнительных лючков в труднодоступных для приборов местах. Согласовывается с клиентом;

  • чистка вентиляции щеточной машиной и удаление остатков вручную;

  • контрольная дезинфекция воздуховодов с помощью дезинфектора и антибактериальной обработки;

  • итоговый замер всех данных по расходу и напору системы;

  • чистка решеток, вентиляторов, всей внутренней поверхности системы с использованием мойки высокого давления;

  • очистка фильтров, либо их замена

  • тестирование вентиляционной системы.

С кем сотрудничаем

  • Квартиры и частные дома;

  • Дачные участки;

  • Многоквартирные дома;

  • Медицинские учреждения;

  • Детские сады, школы, университеты;

  • Отели, гостиницы, хостелы, дома отдыха, летние лагеря;

  • Рестораны, кафе, бары, фудтраки;

  • Музеи и другие культурные объекты;

  • Объекты транспортной инфраструктуры;

  • Офисные помещения или здания;

  • Спортивные объекты любого масштаба;

  • Торговые или развлекательные комплексы;

  • Магазины, супермаркеты, гипермаркеты;

  • Промышленные территории;

  • Сельскохозяйственные угодья;

  • Парки, скверы, леса, зеленые зоны отдыха.

«Дез Групп» заключает договоры на единичную и многократную очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования. Юр лицам выгоднее услуга на долгосрочное обслуживание.

дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования

Стоимость услуги по очистке систем вентиляции

Для уточнения стоимости работ по очистке вентиляции позвоните по телефону, указанному на сайте. Оператор «Дез Групп» ответит на вопросы и даст полезные рекомендации.

В компании «Дез Групп» рассчитать цену услуги можно самостоятельно через калькулятор.

При заказе услуги на проведение очистки дезинфекции систем вентиляции в Москве и Московской области «Дез Групп» предлагает:

  • Скидку на первичную обработку объекта.

  • Льготные акции для определенных категорий граждан.

  • Конфиденциальность.

  • Срочность.

  • Гарантийные обязательства по договору на 1 год.

Наши преимущества и гарантии

  • самые эффективные способы очистки вентиляционных систем современным оборудованием и препаратами нового времени, отзывы на сайте компании;

  • безопасные средства для взрослых, детей и животных, одобрены Роспотребнадзором;

  • сертификаты, подтверждающие разрешение на использование данных препаратов и их безопасность;

  • обработка подвальных помещений;

  • профессиональная очистка вентиляционных систем;

  • очистка и дезинфекция соответствует законодательству;

  • гарантия на все работы;

  • бесплатная консультация дезинфектора;

  • выдаем все нужные документы;

  • полностью убираем все за собой;

  • выезжаем в любое место Москвы и Московской области 24/7.

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