Услуги по очистке и дезинфекции вентиляции и кондиционеров

01:37 31.12.2021

От чистоты систем вентиляции и кондиционирования зависит здоровье и трудоспособность граждан. Попадание патогенной флоры в вентиляционные каналы может привести к серьезным проблемам. «Дез Групп» — сертифицированный поставщик услуг.

Дезинфекция вентиляции компанией «Дез Групп» — гарантия долгосрочной и бесперебойной работы оборудования.

«Дез Групп» — официально зарегистрированная Роспотребнадзором санэпидемстанция.

Имеем семилетний опыт работы по оказанию услуг населению Москвы и Московской области.

Оказываем услуги физическим и юридическим лицам

Обслуживаем здания различного назначения: административные центры, жилые комплексы, производственные учреждения, сферы общепита.

Работаем по заявкам и по договору.

Круглосуточный выезд в течение 2х часов.

Современное оборудование и безопасные препараты последнего поколения.

Лицензии и сертификаты на услуги.

Системы вентиляции

От систем вентиляции напрямую зависит здоровье и трудоспособность граждан:

обеспечивают приток свежего воздуха, насыщенного кислородом;

контролируют уровень влажности воздуха в помещении;

согревают или охлаждают воздух в разные сезонные периоды.

Загрязнение вентиляционных систем способно сильно подорвать здоровье. Достаточно какому-либо вирусу, канцерогены или аллергену проникнуть в систему, как он с огромной скоростью будет распространяться по всему помещению и даже зданию, поражая окружающих здоровых людей. Последствия могут быть весьма плачевными. А учреждениям такое нарушение грозит серьезными штрафными санкциями.

За чистотой и исправностью вентиляционных систем надо тщательно следить, вовремя проводить диагностику и чистку. Работа непростая и требует вмешательства специалистов. Лучше всего обращаться за услугами к компаниям с серьезной репутацией, надежно зарекомендовавших себя на рынке услуг и имеющим все нужные документы для проведения работ по очистке и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

Услуга очистки систем вентиляции

Очистка и дезинфекция вентиляции и кондиционирования — самая распространенная услуга. Она включает в себя очищение вентиляции от разного рода загрязнений, а также дезинфекцию системы от паразитарных микроорганизмов.

Качественный свежий воздух — одно из главных условий здорового пребывания людей в жилых помещениях.

Во время работы специалисты используют длинный трос с разными видами насадок для очистки вентиляции от пыли, жира и грязи. Гибкость троса позволяет добираться до самых удаленных участков системы. С помощью высокоэффективного моющего средства, которое подается методом распыления, возможно эффективно очищать оборудование от патогенной флоры. Процесс работы контролируется видеокамерами.

Процесс очистки вентиляционных систем

Примерная схема очистительных работ представляет собой:

осмотр и анализ всей системы вентиляции сотрудниками «Дез Групп» и определение степени загрязнения;

проверка системы на соответствующую мощность;

контроль с использованием видеодиагностики;

врезка дополнительных лючков в труднодоступных для приборов местах. Согласовывается с клиентом;

чистка вентиляции щеточной машиной и удаление остатков вручную;

контрольная дезинфекция воздуховодов с помощью дезинфектора и антибактериальной обработки;

итоговый замер всех данных по расходу и напору системы;

чистка решеток, вентиляторов, всей внутренней поверхности системы с использованием мойки высокого давления;

очистка фильтров, либо их замена

тестирование вентиляционной системы.

С кем сотрудничаем

Квартиры и частные дома;

Дачные участки;

Многоквартирные дома;

Медицинские учреждения;

Детские сады, школы, университеты;

Отели, гостиницы, хостелы, дома отдыха, летние лагеря;

Рестораны, кафе, бары, фудтраки;

Музеи и другие культурные объекты;

Объекты транспортной инфраструктуры;

Офисные помещения или здания;

Спортивные объекты любого масштаба;

Торговые или развлекательные комплексы;

Магазины, супермаркеты, гипермаркеты;

Промышленные территории;

Сельскохозяйственные угодья;

Парки, скверы, леса, зеленые зоны отдыха.

«Дез Групп» заключает договоры на единичную и многократную очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования. Юр лицам выгоднее услуга на долгосрочное обслуживание.

Стоимость услуги по очистке систем вентиляции

Для уточнения стоимости работ по очистке вентиляции позвоните по телефону, указанному на сайте. Оператор «Дез Групп» ответит на вопросы и даст полезные рекомендации.

В компании «Дез Групп» рассчитать цену услуги можно самостоятельно через калькулятор.

При заказе услуги на проведение очистки дезинфекции систем вентиляции в Москве и Московской области «Дез Групп» предлагает:

Скидку на первичную обработку объекта.

Льготные акции для определенных категорий граждан.

Конфиденциальность.

Срочность.

Гарантийные обязательства по договору на 1 год.

Наши преимущества и гарантии

самые эффективные способы очистки вентиляционных систем современным оборудованием и препаратами нового времени, отзывы на сайте компании;

безопасные средства для взрослых, детей и животных, одобрены Роспотребнадзором;

сертификаты, подтверждающие разрешение на использование данных препаратов и их безопасность;

обработка подвальных помещений;

профессиональная очистка вентиляционных систем;

очистка и дезинфекция соответствует законодательству;

гарантия на все работы;

бесплатная консультация дезинфектора;

выдаем все нужные документы;

полностью убираем все за собой;

выезжаем в любое место Москвы и Московской области 24/7.

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Мы справимся там, где другие не в силах!

Круглосуточные выезды на объекты.

Неординарные решения проблемы.

Опыт профессионалов, подтвержденный сертификатами и разрешениями.

Стопроцентный результат!