ФСБ сообщила о ликвидации в России хакерского сообщества REvil

17:54 14.01.2022

Хакерское сообщество REvil, атаковавшее информационные ресурсы зарубежных компаний, было ликвидировано в России.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, основанием для розыска стало обращение компетентных органов США, «сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование».

Операция проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

В результате операции в 25 адресах по местам пребывания 14 хакеров были изъяты денежные средства: более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России.

«В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», - отметили в ФСБ.

В прошлом году также сообщалось, что в даркнете активизировалась новая русскоязычная группировка киберпреступников BlackMatter, которая использует наработки DarkSide и REvil, ранее осуществивших несколько масштабных атак на американские компании. При этом в компании ESET не исключили, что в BlackMatter состоят в том числе те хакеры, кто недавно ушли в тень.