ФСБ сообщила о ликвидации в России хакерского сообщества REvil
Хакерское сообщество REvil, атаковавшее информационные ресурсы зарубежных компаний, было ликвидировано в России.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, основанием для розыска стало обращение компетентных органов США, «сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование».
Операция проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.
В результате операции в 25 адресах по местам пребывания 14 хакеров были изъяты денежные средства: более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России.
«В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», - отметили в ФСБ.
В прошлом году также сообщалось, что в даркнете активизировалась новая русскоязычная группировка киберпреступников BlackMatter, которая использует наработки DarkSide и REvil, ранее осуществивших несколько масштабных атак на американские компании. При этом в компании ESET не исключили, что в BlackMatter состоят в том числе те хакеры, кто недавно ушли в тень.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Вы не слышали о сотрудничестве органов правопорядка различных стран?
Если не усвоили,то коротко:по запросу одной стороны правоохранители другой помогают в задержании подозреваемых.Или Вы хотите поливая ..... то США,то ФСБ,то ЦРУ на форумах,увидеть поединок чекистов и цэрэушников,а сами свалите сосать пивас,пока другие будут пули получать? Советую свои фантазии держать при себе.
я правильно понял что фсб рф работает по заказу из фашингтона...?!
Какая то постанова,
То лежит в трусах а наручниках
То выходит в курточке тоже в наручниках
Да их награждать надо
Хоть маленький но в американский огород камень.
Обидно, однако. Кто теперь хакнет сервак с кукукодами и спасет всю Россию?
...ещё как!