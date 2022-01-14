ФСБ сообщила о ликвидации в России хакерского сообщества REvil

Хакерское сообщество REvil, атаковавшее информационные ресурсы зарубежных компаний, было ликвидировано в России. 

Как сообщает пресс-служба ФСБ, основанием для розыска стало обращение компетентных органов США, «сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование».

Операция проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

В результате операции в 25 адресах по местам пребывания 14 хакеров были изъяты денежные средства: более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России.

«В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», - отметили в ФСБ.

В прошлом году также сообщалось, что в даркнете активизировалась новая русскоязычная группировка киберпреступников BlackMatter, которая использует наработки DarkSide и REvil, ранее осуществивших несколько масштабных атак на американские компании. При этом в компании ESET не исключили, что в BlackMatter состоят в том числе те хакеры, кто недавно ушли в тень.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 23:16
    Гость: Персональный совет

    А Вы не слышали о сотрудничестве органов правопорядка различных стран?
    Если не усвоили,то коротко:по запросу одной стороны правоохранители другой помогают в задержании подозреваемых.Или Вы хотите поливая ..... то США,то ФСБ,то ЦРУ на форумах,увидеть поединок чекистов и цэрэушников,а сами свалите сосать пивас,пока другие будут пули получать? Советую свои фантазии держать при себе.

  3. 14.01.2022, 21:51
    Гость: Викторс

    Какая то постанова,
    То лежит в трусах а наручниках
    То выходит в курточке тоже в наручниках
    Да их награждать надо
    Хоть маленький но в американский огород камень.

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