16:56 26.01.2022

Про пожарную безопасность должен знать каждый.

В этой статье мы поговорим про пожарные рукава и зачем они нужны. Ознакомиться с каталогом пожарных рукавов вы сможете на сайте https://euroservis.com.ua/pozharnye-rukava-krany-gidranty/rukava-pozharnye-napornye-i-vsasyvaushchie/.

Что такое пожарный рукав?

Под пожарным рукавом подразумевается специальный гибкий трубопровод, предназначение которого – транспортировать воду или средства для огнетушения. При этом, пожарный рукав оборудован такими элементами, как соединительная арматура и ручной ствол. Такое устройство необходимо эксплуатировать с любыми системами оснащения противопожарных расчетов, где имеется гидрант, кран или любой другой источник воды.

Виды пожарных рукавов

Пожарные рукава отличаются между собой характеристиками, обусловленными областью их применения. Существует три главных вида пожарных рукавов:

1. Напорные пожарные рукава. Они подают средства для тушения напрямую к месту пожара;

2. Всасывающие противопожарные рукава. В отличие от напорных, данная конструкция более жесткая и предназначается для забора воды из водоема и других природных источников;

3. Напорно-всасывающие пожарные рукава. Они представляют собой универсальное изделие, которое может забирать воду и подавать ее к месту пожара.

Конструкционные особенности пожарных рукавов

Опять же, габариты и конструкция зависят от области использования. Например, напорный пожарный рукав выпускается в виде отрезков стандартной длины по двадцать метром с проходом от двадцати пяти до ста пятидесяти миллиметров. В его состав входит многослойные синтетические материалы. Однако, всасывающий и напорно-всасывающий пожарный рукав обычно представляет собой отрезок, длина которого четыре метра. В конструкцию входят армирующая проволочная спираль, которая обеспечивает высокую прочность для создания вакуума внутри рукава. Состоят из двухслойного текстильного материала.

Источник: ЕВРОСЕРВИС

