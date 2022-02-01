Sony купила создателей игровых франшиз Halo и Destiny

10:25 1.02.2022

Японская компания Sony купила американскую студию Bungie, разработчика серии игр Halo и Destiny. Как сообщается на сайте студии, сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов.

"В Sony Interactive Entertainment (SIE) мы нашли партнера, который безоговорочно поддерживает нас во всем, что мы делаем, сохраняя при этом творческую независимость," — прокомментировали свое решение представители Bungie.

В свою очередь, в Sony подчеркнули, что Bungie сохранит возможность издавать игры на разных платформах, "а их список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио компании".

Параллельно с этим Sony объявила о своих планах по выводу PlayStation за пределы формата игровой консоли и расширению аудитории.