Американские ученые заявили о вреде самоизоляции и бесполезности локдаунов

13:48 2.02.2022

Ученые из Университета Джонса Хопкинса проанализировали влияние мер изоляции, таких как закрытие школ, закрытие предприятий и обязательное ношение масок, на смертность от COVID-19.

В результате было установлено, что массовые локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года незначительно снизили смертность от коронавирусной инфекции в США и Европе, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

«Метаанализ привел к выводу, что ограничения практически не повлияли на общественное здравоохранение, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где они были приняты», - рассказали исследователи.

При этом они отметили, что «политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии».