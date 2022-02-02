Американские ученые заявили о вреде самоизоляции и бесполезности локдаунов
Ученые из Университета Джонса Хопкинса проанализировали влияние мер изоляции, таких как закрытие школ, закрытие предприятий и обязательное ношение масок, на смертность от COVID-19.
В результате было установлено, что массовые локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года незначительно снизили смертность от коронавирусной инфекции в США и Европе, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.
«Метаанализ привел к выводу, что ограничения практически не повлияли на общественное здравоохранение, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где они были приняты», - рассказали исследователи.
При этом они отметили, что «политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии».
Комментарии читателей Оставить комментарий
странная "логика".
если это делается в китае - значит все "правильно".
в китае родной, делается Левый Фашизм - это тоже по вашему "правильно"?
я вот например не могу смотреть без смеха на первые ролики падающих от Говида человечков из китая - ведь Очевидный Фейк..
однако когда у тебе Власть и Сила - даже очевидный Фейк можно Приказать считать "правдой"..
и ЭТО главная проблема.
что Левые Навязали систему в которой вам ПРИКАЗЫВАЮТ не только как жить, ни и что они будут вам колоть..
паралельно Запугивая и Терроризируя ученых и врачей пытавшихся говорить правду.
Так это и дураку было понятно с самого начала что изоляция людей превращает их в затерянное племя индейцев, которых рано или поздно найдут и осчастливят всеми заразными прелестями цивилизации. Так и получилось, коллективный иммунитет в изоляции не вырабатывается. А потом ослабленных, измотанных человечков начали колоть. Все как доктор менгле учил.
Ну наконец-то признались! Только в России так быстро улетный бизнес не разрушают. Его только отжимают, но у этих некому отжимать.
Да нет никакого омикрона. Что вы уши развесили. Вас просто обучают греческому алфавиту. Ну нельзя же в самом деле такими доверчивыми быть, да ещё по отношению к властям.
Слушай, я в другом мире живу? Если бы не нытьё таких как ты, которые до меня изредка доносится (тв пропаганду не смотрю уже года 2 минимум и истерические новости избегаю читать), я бы и не знал, что у нас эпидемия. Вот ведь какая "страшная" болезнь! Во времена чумы люди без интернета, тв и газет знали об эпидемии.