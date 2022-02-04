В Москве решили запустить беспилотные такси до конца года
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что до конца года в городе планируется запуск беспилотных такси «Яндекса».
По его словам, Московская городская дума уже одобрила предложение ввести в столице экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси, сообщает «Интерфакс».
Ликсутов также подчеркнул, что никакого бума «беспилотников» в ближайшее время не будет, но «именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении».
Планируется, что испытания беспилотного трамвая начнутся в Москве в текущем году, а к концу года - началу следующего он может начать работать в тестовом режиме.
«В этом году начнем испытания, сначала в депо, потом ночью. Когда будем уверены - с пассажирами. В конце 2022 - начале 2023 года трамвай в Москве может поехать в тестовом беспилотном режиме», - рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Вице-мэр также отметил, что данный проект заложен в транспортную программу Москвы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не беспилотные, а бесплатные.
Это такси будет верифицировать пассажиру по распознаванию лица.
Вы готовы дать свое лицо Яндексу в базу? Оттуда оно очень быстро утечет.
Яндекс это хорошо. Будем ёжики раскидывать.
"В Москве решили запустить беспилотные такси до конца года"
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Ну теперь пенсионеры точно бегать научатся, да быстрее олимпийцев.
Вопрос деликатный. Иногда попадаются такие таксисты Шумахеры – наверное, действительно лучше уж ездить с автопилотом за рулём, чем с таким водилой.