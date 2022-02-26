Санкции: кто спасет международный экипаж МКС от падения на Европу?

15:37 26.02.2022

Четверо американских астронавтов, двое россиян и немец, которые в настоящее время живут вместе в 400 км над Землей на МКС, могут стать самыми неожиданными жертвами ситуации на Украине

Как пишет испанская EL PAIS, в Роскосмосе и NASA забеспокоились о нынешних обитателях МКС, которые искренне взволнованы происходящими трагическими событиями на Земле. Газета цитирует Дмитрия Рогозина, главу Роскосмоса: «Если США заблокируют сотрудничество с нами, кто спасет МКС от падения на США или Европу?»

Америка и Россия сотрудничают в этом космическом форпосте уже почти четверть века. К ним время от времени присоединяются Европейское космическое агентство, Канада и Япония.

Президент США Джо Байден объявил о новой серии санкций в отношении России, которые среди прочего больно бьют по мировой аэрокосмической отрасли, включая космическую программу, отмечает EL PAIS.

Российский ответ главы Роскосмоса - журналиста, философа, эксперта по теории войны, бывшего посла в НАТО и экс-вице-президента страны - был недвусмысленным: «Существует угроза падения 500-тонной структуры на Индию или Китай. Неужели Байден желает им такой участи?».

Действительно, напряженность между Россией, США и ЕС может иметь серьезные последствия для освоения космоса. В 2014 году, после перехода Крыма в состав России, НАСА направило директиву своим сотрудникам приостановить все контакты со своими российскими коллегами. Агентство запретило специалистам выезжать в Россию. Рогозина наказали запретом на въезд в США. ЕС сделал то же самое и «парализовал» все «космические» счета в странах Евросоюза.

Ранее были и другие «трения» в отношениях двух космических держав. В ноябре 2021 года Россия «расстреляла» с Земли один из своих спутников, выпустив по нему высокоточную ракету. Остатки устройства, опасные, как шрапнель, серьезно угрожали экипажу МКС, который должен был проснуться в аварийной ситуации. США официально пожаловались России на этот маневр, но отношения не были разорваны.

Международный экипаж МКС. Фото: EL PAÍS. Снимок сделан в ноябре 2021 года

В ответ на заявления Рогозина NASA заверило, что сотрудничество с Россией по МКС останется нетронутым. «Мы продолжаем работать со всеми нашими международными партнерами, включая Роскосмос, над безопасной эксплуатацией МКС, - заявил представитель космического агентства США. - Новые санкции в отношении России не помешают сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном на МКС, и никаких изменений не предвидится».

Однако, как считают научные эксперты El PAIS, у МКС неопределенное будущее. В прошлом году Россия предупредила, что если США не отменят свои санкции на электронные компоненты для кораблей и спутников, которые влияют на прогресс российских миссий, они не возобновят свою приверженность сотрудничеству в космосе в 2025 году. Тем не менее, специалисты уверены: США хотят продолжить проект, по крайней мере, до 2030 года.

И все-таки война на Украине может глубоко повлиять на космическую программу двух стран. Еще несколько лет назад США могли отправлять астронавтов в космос только на борту российского космического корабля «Союз». Но с 2020 года у этой страны уже есть альтернатива - частные корабли SpaceX компании миллиардера Илона Маска, в которых европейские астронавты покупают места для работы астронавтов.

Однако США продолжают выгодно использовать российскую МКС. Американский астронавт Франсиско Рубио должен прибыть на МКС в сентябре на борту «Союза». Аналогичным образом Россия намерена использовать частный космический корабль SpaceX для отправки космонавтов на станцию.

Европа также в значительной степени зависит от российских технологий в космосе. Европейское космическое агентство регулярно использует ракеты «Союз» для запуска беспилотных миссий в космос, как это произошло с космическим телескопом Хеопса в 2019 году.

В апреле «Союз» планирует вывести на орбиту два спутника Galileo, навигационную систему, разработанную Европейским союзом.

Роскосмос также сотрудничает в роботизированной исследовательской программе Exomars Mars стоимостью 1,3 млрд евро, которая планирует запустить своего робота для поиска жизни на Красной планете в период с августа по октябрь 2022 года.