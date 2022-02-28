Злоумышленники взломали сайты крупных российских СМИ
Группировка хакеров Anonymous атаковала сайты крупнейших российских, а также некоторых белорусских изданий.
В частности, злоумышленники взломали сайты ТАСС, РБК, Forbes, «Новых известий», «Коммерсанта», «Фонтанки», «Известий».
Ранее ИА Regnum также сообщало о кибератаках на сайт телеканала RT, перебоях в работе сайтов Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ага! А добрые дяди из Укропопии 8 лет бомбят мирных жителей Донбасса и Луганска и детей в первую очередь.Вы в курсе?
Вот и проявили бы спец возможности спецслужб, вычисли бы "анонимусов" и опубликовали кто это.
Больше чем уверен, IP этих клоунов был бы из Прибалтики, Украины, Израиля, США, Англии.
запад и террористы - синонимы.
Это те самые хакеры, которые вмешивались в выборы США?
А соседи уголовников вооружают