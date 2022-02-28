Злоумышленники взломали сайты крупных российских СМИ

Группировка хакеров Anonymous атаковала сайты крупнейших российских, а также некоторых белорусских изданий.

В частности, злоумышленники взломали сайты ТАСС, РБК, Forbes, «Новых известий», «Коммерсанта», «Фонтанки», «Известий».

Ранее ИА Regnum также сообщало о кибератаках на сайт телеканала RT, перебоях в работе сайтов Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 17:58
    Гость: cправедливая

    Ага! А добрые дяди из Укропопии 8 лет бомбят мирных жителей Донбасса и Луганска и детей в первую очередь.Вы в курсе?

  2. 28.02.2022, 17:50
    Гость: ABCD

    Вот и проявили бы спец возможности спецслужб, вычисли бы "анонимусов" и опубликовали кто это.
    Больше чем уверен, IP этих клоунов был бы из Прибалтики, Украины, Израиля, США, Англии.

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