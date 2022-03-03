Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США

15:01 3.03.2022

Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". Он призвал США теперь летать на "своих метлах".

"Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения "Энергомаш", — цитирует его РИА Новости.

Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.

Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.



