Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США

Дмитрий Рогозин

Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". Он призвал США теперь летать на "своих метлах".

"Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения "Энергомаш", — цитирует его РИА Новости.

Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.

Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2022, 19:49
    Гость: Немо

    ой ой ой! Кто же им выплачивть за контракты будет? Дед Пихто, вот кто! Законы учи, недоросль пендосовская.

  2. 03.03.2022, 19:48
    Гость: Немо

    всё, чувак, шутки закончились. Достали вы русского медведя, который долго запрягает.

  3. 03.03.2022, 19:47
    Гость: Немо

    ты врёщь даже криво. смешно читать и комментировать. иди хохлам вдувай в уши свои глупости там привыкли чушь слушать

  4. 03.03.2022, 19:45
    Гость: Val

    а сколько ещё можно запретить! Как я этих действий ждал, наконец то началось. А то твари пользуются недрами России, а в ответ объявляют Россию врагом.

  5. 03.03.2022, 19:26
    Гость: Вадим

    Зря, Рогозин. ... Может лучше поставлять, но ... отправлять двигатели своим ходом ... вместе с ракетами ... ядерными.

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