Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США
Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". Он призвал США теперь летать на "своих метлах".
"Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения "Энергомаш", — цитирует его РИА Новости.
Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.
Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ой ой ой! Кто же им выплачивть за контракты будет? Дед Пихто, вот кто! Законы учи, недоросль пендосовская.
всё, чувак, шутки закончились. Достали вы русского медведя, который долго запрягает.
ты врёщь даже криво. смешно читать и комментировать. иди хохлам вдувай в уши свои глупости там привыкли чушь слушать
а сколько ещё можно запретить! Как я этих действий ждал, наконец то началось. А то твари пользуются недрами России, а в ответ объявляют Россию врагом.
Зря, Рогозин. ... Может лучше поставлять, но ... отправлять двигатели своим ходом ... вместе с ракетами ... ядерными.