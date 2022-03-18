СМИ сообщили о возможной блокировке YouTube

Роскомнадзор может в ближайшие дни заблокировать YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к ведомству источник.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», - сообщил собеседник агентства.

При этом на сайте Роскомнадзора информация о возможной блокировке сервиса отсутствует, но отмечается, что ведомство потребовало от Google LLC прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube.

«Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC.

Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», - говорится в сообщении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.03.2022, 03:02
    Гость: саша

    тут одни малолетки собрались? Напомнить что ютубу меньше 20 лет? И большинство здравых людей не сидят часами за просмотром видео. Все те, кто не знает чем заняться кроме просмотра видосиков, попробуйте что-нибудь произвести реальное. Типа вырастить гречку на полях, построить жилье для себя и для других, вылечить больных и так далее. Хоть какая то польза от вас будет

  5. 19.03.2022, 01:08
    Гость: Предсказание

    Следующий день после блокировки Ютуба станет первым днём русской Революции, в которой сгорит и китайская кукла вовапу, и все его приближённые, и все их полицаи. Народ начнёт регулярно выходить на улицы, полицаи устанут за ними бегать и в конце концов скиснут. Вовапу никак не может понять, что основная масса людей в России уже не смотрит телевизор, они смотрят Ютуб. Эта блокировка станет последней ошибкой в его жизни - той самой каплей, которая переполнит чашу терпения людей, но бункерный болван никак не может этого понять. Видимо, зря я не воспринимал всерьёз катрен Нострадамуса о конце правления Пу - все признаки налицо, сбывается предсказание.

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