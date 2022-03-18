СМИ сообщили о возможной блокировке YouTube

21:43 18.03.2022

Роскомнадзор может в ближайшие дни заблокировать YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к ведомству источник.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», - сообщил собеседник агентства.

При этом на сайте Роскомнадзора информация о возможной блокировке сервиса отсутствует, но отмечается, что ведомство потребовало от Google LLC прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube.

«Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC.

Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», - говорится в сообщении.